Robben giờ ra sao

Ở tuổi 41, Arjen Robben - cựu danh thủ từng khoác áo Real Madrid, Bayern Munich và Chelsea - có màn ra mắt đáng chú ý trong vai trò tay vợt padel chuyên nghiệp.

Robben vẫn duy trì thói quen chơi thể thao dù đã giải nghệ.

Niềm đam mê với môn thể thao đang bùng nổ tại châu Âu đưa anh tới CUPRA FIP Tour, nơi Robben cùng đồng đội Werner Lootsma giành chiến thắng kịch tính ở vòng loại giải FIP Bronze Westerbork.

Bằng bản lĩnh của một cựu ngôi sao sân cỏ, Robben và Lootsma cứu tới sáu match-point trước khi lội ngược dòng 4-6, 6-3, 7-6 trước Ralph Boekema và Mark Weldmate. Tuy nhiên, giấc mơ của anh sớm khép lại ở vòng 1/32, khi không thể tạo bất ngờ trước cặp đấu nằm trong top 200 thế giới - Sten Richters và Thijs Roper - với thất bại chóng vánh 1-6, 0-6.

Dẫu vậy, Robben vẫn được chính các đối thủ và Liên đoàn Padel quốc tế (FIP) ca ngợi là cựu cầu thủ bóng đá chơi padel hay nhất hiện nay. Với anh, đây không phải là hành trình chạy theo hào quang mới mà đơn giản là sự tận hưởng: “Tôi không nghĩ mình có thể theo đuổi padel một cách quá nghiêm túc. Tôi bắt đầu với kỳ vọng thấp, chỉ cố gắng chiến đấu và ghi nhiều điểm nhất có thể.”

Trong bóng đá, Robben nổi tiếng với cái chân trái ma thuật nhưng sự nghiệp cũng bị ám ảnh bởi chấn thương. Chỉ trong hai mùa khoác áo Real Madrid (2007–2009), anh dính tới 9 chấn thương, ghi 13 bàn và 14 kiến tạo sau 65 trận, để rồi mang biệt danh “ngôi sao pha lê”. Hôm nay, trên sân padel, hình ảnh ấy gợi lại cảm giác vừa mong manh vừa rực rỡ - một Robben vẫn cháy hết mình cùng trái bóng, dù là ở mặt sân khác.