Đội huyền thoại Bayern với Robben, Ribery đè bẹp Real Madrid 4-0

Giải đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập Bayern Munich, đồng thời tri ân huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer. Hơn 1 năm trước, 'Hoàng đế' qua đời ở tuổi 78 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Đây là giải đấu theo thể thức 5 đấu 5 trong nhà, tương tự Kings League, quy tụ 6 đội bóng Bayern Munich, Real Madrid, Dortmund, Ajax, Stuttgart và AC Milan. Các trận diễn ra trong hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 6 phút, mang đến những màn so tài đầy kịch tính.

Sau vòng bảng, Ajax và AC Milan bị loại, nhường chỗ cho Real Madrid đối đầu Stuttgart và Bayern Munich chạm trán Dortmund ở bán kết. Sau đó, Real Madrid thắng Stuttgart 6-4 ở loạt sút luân lưu, còn Bayern hạ Dortmund 2-0 với một pha lập công của Arjen Robben.

Bước vào chung kết, Bayern thể hiện sức mạnh vượt trội trước Real Madrid. Dù trận đấu có những tranh cãi, đội chủ nhà vẫn giành chiến thắng thuyết phục 4-0, với các pha lập công của Rafinha, Van Bommel và cú đúp của Giovanni Elber.

Elber mở tỷ số cho Bayern, trước khi Van Bommel nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, Rafinha tung cú sút trái phá đánh bại Iker Casillas, và Elber hoàn tất cú đúp, khép lại chiến thắng áp đảo cho Bayern. Ở trận tranh hạng 3, Stuttgart đánh bại Dortmund với tỷ số 2-1.

Đội hình cựu danh thủ Real Madrid góp mặt nhiều gương mặt quen thuộc như Iker Casillas, Karembeu, Arbeloa và Pepe. Với Bayern, Robben, Franck Ribery, Giovane Elber, hay Claudio Pizarro là những cái tên nổi bật.

Chiến thắng giúp Bayern Munich có màn tri ân hoàn hảo dành cho huyền thoại Franz Beckenbauer, đồng thời khẳng định sức mạnh của dàn cựu danh thủ trong ngày hội bóng đá đặc biệt.

Tổng kết giải, Kevin Grosskreutz (Dortmund) giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng. Iker Casillas được vinh danh là thủ môn hay nhất, trong khi Arjen Robben là cầu thủ hay nhất giải.

