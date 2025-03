Chờ nước đi táo bạo của Xabi Alonso

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại BayArena rạng sáng 12/3, khép lại thất bại 0-2 trước Bayern Munich và chấm dứt hành trình của Bayer Leverkusen tại Champions League, Xabi Alonso vẫn nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ các cổ động viên. Đó là cách mà người hâm mộ Leverkusen bày tỏ sự tri ân dành cho vị thuyền trưởng của họ, người đã làm nên một mùa giải lịch sử, biến một đội bóng mãi núp bóng các ông lớn trở thành nhà vô địch.

Tuy nhiên, khi ánh đèn sân khấu dần tắt, Alonso lại đối diện với một câu hỏi lớn: Đâu là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của ông?

Chỉ một năm trước, Alonso gây chấn động bóng đá Đức khi giúp Leverkusen vô địch Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử - và đặc biệt hơn, họ làm điều đó với thành tích bất bại. Ông biến một đội bóng vốn chỉ quen về nhì thành một tập thể đầy bản lĩnh, đánh bại cả Bayern Munich trong cuộc đua giành chiếc Đĩa bạc danh giá.

Nếu không phải vì thất bại đáng tiếc trước Atalanta ở chung kết Europa League, Leverkusen đã có thể hoàn tất một cú ăn ba vĩ đại khi họ cũng đăng quang tại Cúp Quốc gia Đức. Nhưng ngay cả khi chỉ dừng lại ở hai danh hiệu, Alonso vẫn trở thành huyền thoại tại BayArena.

Điều khiến người ta càng nể phục ông hơn chính là quyết định gắn bó với Leverkusen dù có cơ hội lớn để dẫn dắt các ông lớn như Liverpool hay Bayern. Thời điểm đó, nhiều người tin rằng Alonso chỉ đang trì hoãn một cuộc chia tay không thể tránh khỏi. Nhưng giờ đây, sau khi Leverkusen bị loại khỏi Champions League và gần như chắc chắn không thể bảo vệ chức vô địch Bundesliga, câu hỏi về tương lai của Alonso lại một lần nữa nóng lên.

Leverkusen mùa này không còn giữ được phong độ hủy diệt như năm ngoái - điều hoàn toàn dễ hiểu khi sự bất ngờ đã không còn. Đội bóng của Alonso vẫn thể hiện lối chơi đẹp mắt và khoa học, nhưng những đối thủ tại Bundesliga có sự chuẩn bị tốt hơn. Bayern, sau một mùa giải trắng tay, đã trở lại mạnh mẽ và có vẻ như sẽ lấy lại ngôi vương.

Quan trọng hơn, Leverkusen đối mặt với nguy cơ mất đi ngôi sao sáng nhất của mình, Florian Wirtz. Tiền vệ 21 tuổi là mục tiêu theo đuổi của hàng loạt đội bóng lớn, bao gồm Bayern Munich và nhiều đại gia tại Premier League. Wirtz vắng mặt trong trận lượt về trước Bayern vì chấn thương dây chằng mắt cá chân, nhưng ngay cả khi có mặt, liệu anh có thể giúp Leverkusen lật ngược tình thế?

Không chỉ ở đấu trường châu Âu, ngay tại Bundesliga, Alonso cũng phải đối diện với một bài toán khó. Nếu Leverkusen không thể giữ chân các trụ cột, liệu họ có thể tiếp tục duy trì vị thế một đội bóng cạnh tranh danh hiệu?

Nếu Alonso quyết định rời Leverkusen, ông sẽ đi đâu? Liverpool từng là một điểm đến tiềm năng, nhưng giờ đây, họ có Arne Slot, người đang làm rất tốt công việc của mình. Bayern cũng nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Vincent Kompany nếu ông giúp họ giành lại chức vô địch Bundesliga.

Còn Real Madrid - nơi Alonso luôn được xem là "người được chọn" trong tương lai? Carlo Ancelotti vẫn đang vững vàng trên cương vị HLV trưởng, và trừ khi Real không thể vô địch Champions League, khả năng Ancelotti ra đi trong mùa hè này là rất thấp.

Ở Premier League, ngoài Liverpool và Man City (nơi Pep Guardiola vẫn sẽ ở lại ít nhất đến năm 2027), chỉ có Arsenal là điểm đến khả thi. Tuy nhiên, Mikel Arteta vẫn có chỗ đứng vững chắc tại Emirates. Nếu Arsenal không giành được danh hiệu nào mùa này, vị trí của Arteta có thể bị lung lay, nhưng đó là câu chuyện của tương lai.

Nhìn chung, không có lựa chọn nào thực sự rõ ràng vào lúc này. Điều đó có thể khiến Alonso cân nhắc việc ở lại Leverkusen thêm một mùa giải trước khi đưa ra quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

Nếu Alonso chọn tiếp tục gắn bó với Leverkusen, điều đó có nghĩa ông sẽ phải tái thiết đội hình, có thể là không còn Wirtz. Liệu bản thân sẵn sàng làm điều đó trong khi biết rằng cơ hội để giành danh hiệu Bundesliga một lần nữa ngày càng mong manh?

Mặt khác, nếu ông rời đi, đó có thể là một canh bạc. Không có bến đỗ nào thực sự lý tưởng vào thời điểm này, và một bước đi sai lầm có thể khiến sự nghiệp của Alonso bị chững lại.

Chia sẻ sau trận thua Bayern, Alonso vẫn thể hiện sự bình tĩnh: "Chúng tôi đã có một sự phát triển mạnh mẽ để đạt đến cấp độ này. Nhưng để vươn lên một tầm cao mới không phải là điều dễ dàng. Bayern ở một đẳng cấp khác tại đấu trường này, và chúng tôi cần tiếp tục cải thiện".

Điều đó cho thấy ông chưa vội vàng đưa ra quyết định. Nhưng trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một mùa giải. Nếu Real Madrid, Arsenal hay bất kỳ đội bóng lớn nào thay đổi HLV vào hè 2025, Alonso có thể sẽ là ứng viên sáng giá.

Sau tất cả, Alonso còn có thể đạt được gì tại Leverkusen? Liệu ông có thể giúp đội bóng tiến xa hơn tại Champions League, hay những gì tốt nhất đã ở phía sau?

Đây không chỉ là câu hỏi về tương lai của Alonso, mà còn là về tham vọng của chính ông. Một HLV tài năng như Alonso chắc chắn sẽ không muốn mãi gắn bó với một CLB không có đủ tiềm lực để cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất châu Âu.

Có thể, ở lại Leverkusen thêm một mùa giải và chờ đợi thời điểm thích hợp để ra đi là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ, và Alonso từng khiến tất cả bất ngờ khi quyết định gắn bó với Leverkusen năm ngoái. Liệu ông có làm điều đó một lần nữa, hay sẽ khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng với một bước đi táo bạo?

