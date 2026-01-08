Barcelona vào chung kết sau trận thắng 5-0

Rạng sáng 8/1, Barcelona vùi dập Bilbao 5-0 ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Barcelona tiếp tục phô diễn sức mạnh hủy diệt khi đè bẹp Athletic Bilbao trong trận bán kết diễn ra trên sân King Abdullah Sport City (Saudi Arabia). Ngôi sao sáng nhất của trận đấu là Raphinha, người lập cú đúp ấn tượng và góp dấu giày trong hàng loạt bàn thắng khác, giúp Barcelona nối dài mạch 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Ngay từ những phút đầu, Bilbao nhập cuộc đầy tự tin với ba quả phạt góc liên tiếp trong ba phút đầu tiên. Tuy nhiên, Barcelona nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng lối chơi phối hợp tốc độ và chính xác.

Pedri là người tung ra cú sút trúng đích đầu tiên, trước khi Fermin Lopez bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong tình huống đối mặt Unai Simon. Dù vậy, đội bóng xứ Catalonia không phải chờ đợi lâu để mở tỷ số.

Phút 17, Fermin chuộc lỗi bằng đường kiến tạo tinh tế để Ferran Torres dứt điểm chìm hiểm hóc, đánh bại thủ thành đối phương.

Barcelona quá mạnh.

Khi hàng thủ đội bóng xứ Basque bắt đầu bộc lộ khoảng trống, Barcelona lập tức trừng phạt. Phút 30, Raphinha tung đường chuyền đẳng cấp cho Fermin, người kết thúc gọn gàng bằng cú sút chân trái.

Chỉ 3 phút sau, Roony Bardghji khuấy đảo cánh phải trước khi dứt điểm, và sai lầm của Unai Simon khiến tỷ số được nâng lên 3-0. Trước khi hiệp một khép lại, Raphinha tự mình tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với cú sút như búa bổ vào góc cao.

Không hề giảm nhịp sau giờ nghỉ, Barca tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 50, Raphinha hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 5-0 khi trận đấu vẫn còn hơn nửa thời gian.

Bilbao gần như sụp đổ hoàn toàn, những nỗ lực muộn màng của Jauregizar hay Unai Gomez đều không thể đánh bại thủ môn Joan Garcia.

Chiến thắng đậm đà này giúp Barcelona duy trì thành tích ghi bàn trong cả 11 trận Siêu cúp Tây Ban Nha theo thể thức hiện tại, đồng thời tiếp tục khẳng định sức mạnh tấn công đáng sợ dưới thời Hansi Flick. Ngược lại, Bilbao nối dài chuỗi phong độ thất vọng, chỉ thắng một trong 6 trận gần nhất và rời giải trong nỗi thất vọng lớn.

Đối thủ của Barca sẽ là Real Madrid hoặc Atletico. Trận derby diễn ra lúc 2h ngày 9/1.