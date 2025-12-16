8 bàn thắng trong trận cầu điên rồ của MU

Rạng sáng 16/12, MU hòa 4-4 trước Bournemouth ở trận đấu muộn nhất vòng 16 giải Ngoại hạng Anh.

Sau gần một mùa giải chật vật, HLV Ruben Amorim dường như đã tìm ra chìa khóa giúp hàng công "Quỷ đỏ" hoạt động hiệu quả. Tính cả trận gặp Bournemouth, MU đã ghi đến 30 bàn, ngang đội đầu bảng Arsenal và chỉ kém Man City (38 bàn).

Tuy nhiên, hàng thủ quá thiếu ổn định khiến MU thêm một lần rơi chiến thắng ở thế dẫn bàn. Các hậu vệ áo đỏ có ngày thi đấu thảm họa khi để Bournemouth, CLB không biết mùi chiến thắng trong 6 trận gần nhất, chọc thủng lưới đến 4 lần. Nếu không có tài năng của Senne Lammens, đội chủ sân Old Trafford có lẽ đã phải nhận thất bại muối mặt. Tổng cộng, MU đã nhận đến 26 bàn thua, con số cao nhất trong số các đội đứng ở nửa trên bảng xếp hạng.

Trận hòa thất vọng khiến đoàn quân của Ruben Amorim chưa thể chen chân vào top 4. Lúc này, "Quỷ đỏ" đứng thứ 6, kém vẫn Chelsea 2 điểm.

Hai đội cống hiến cho CĐV trận cầu cảm xúc.

Bước vào trận đấu với khoảng cách chỉ 3 điểm so với top 4, Manchester United thể hiện rõ quyết tâm khẳng định vị thế khi dồn ép Bournemouth ngay từ những phút đầu. Mason Mount sớm thử tài Dorđe Petrovic bằng cú sút xa uy lực, trước khi "Quỷ đỏ" cụ thể hóa sức ép bằng bàn mở tỷ số của Amad Diallo sau tình huống bóng bật ra từ quả tạt của Diogo Dalot.

Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo, với Matheus Cunha và Bryan Mbeumo liên tiếp tạo ra sóng gió, nhưng Bournemouth cho thấy họ không hề dễ bị khuất phục. Sau cơ hội bị bỏ lỡ của Marcus Tavernier, Antoine Semenyo đã tận dụng đường chuyền của Adam Smith để ghi bàn gỡ hòa đẹp mắt ngay trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, MU kịp tái lập thế dẫn trước nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của Casemiro từ quả phạt góc của Bruno Fernandes.

Hiệp hai mở màn đầy choáng váng khi Bournemouth ghi liền hai bàn chỉ trong 6 phút, lần lượt do Evanilson và Tavernier, khiến Old Trafford chết lặng. Trong thế bị dồn vào chân tường, đoàn quân của Amorim vùng lên mạnh mẽ. HLV người Bồ Đào Nha tung Benjamin Sesko vào sân và đổi sang sơ đồ 4-2-4. Điều chỉnh của ông giúp MU tấn công khởi sắc. Phút 77, Fernandes sút phạt đẳng cấp, cân bằng fltỷ số. Chỉ 2 phút sau, Cunha tận dụng sai lầm hàng thủ đội khách để giúp MU dẫn 4-3.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Eli Junior Kroupi ghi bàn ở phút 84, ấn định tỷ số hòa 4-4. Dù bỏ lỡ chiến thắng, MU vẫn giữ được kỷ lục bất bại trên sân nhà khi dẫn trước hiệp một, cột mốc tồn tại từ năm 1984.