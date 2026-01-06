Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA, Atletico chúc mừng U23 Việt Nam

  • Thứ ba, 6/1/2026 22:04 (GMT+7)
Tối 6/1, chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ lan tỏa trong khu vực mà còn tạo tiếng vang trên các nền tảng truyền thông quốc tế.

Thông điệp của FIFAAtletico Madrid gửi tới U23 Việt Nam.

Trên trang mạng xã hội chính thức, FIFA World Cup đăng tải hình ảnh U23 Việt Nam ăn mừng kèm thông điệp ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Đầu xuôi đuôi lọt". Cách dùng từ súc tích, mang tính biểu tượng ấy được xem như lời ghi nhận cho màn khởi đầu hoàn hảo của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào hành trình phía trước.

Không dừng lại ở đó, Atletico de Madrid cũng công khai chúc mừng U23 Việt Nam. Đội bóng Tây Ban Nha viết: "Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tay trước U23 Jordan tại vòng chung kết U23 châu Á", kèm theo các hashtag của giải đấu. Động thái nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ Đông Nam Á, đặc biệt là cộng đồng CĐV Việt Nam.

Việc FIFA và Atletico cùng lên tiếng là sự ghi nhận cho một tập thể trẻ trung, kỷ luật và đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh thi đấu. Trước U23 Jordan - đối thủ được đánh giá cao về thể hình và thể lực, U23 Việt Nam vẫn giữ được sự chủ động, chơi chặt chẽ, hiệu quả và giành chiến thắng xứng đáng.

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, nhiều CĐV Đông Nam Á cũng bày tỏ sự thán phục, cho rằng U23 Việt Nam là đội bóng ổn định và đáng xem bậc nhất khu vực ở thời điểm hiện tại.

Chiến thắng trước Jordan vì thế tạo cú hích tinh thần lớn, giúp U23 Việt Nam bước vào các trận đấu tiếp theo với sự tự tin, trong bối cảnh cả châu Á dõi theo từng bước tiến của đội bóng áo đỏ.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Minh Nghi

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

