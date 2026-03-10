Đội hình trong mơ của Real Madrid với 4 tân binh giá 400 triệu euro

Trong bối cảnh Dani Carvajal được cho là sắp rời đi sau mùa 2025/26, Real đang muốn tìm một cái tên để cạnh tranh với Trent Alexander-Arnold, người cũng chưa có màn trình diễn đạt yêu cầu. Theo báo chí Anh, "Los Blancos" sẵn sàng chi 50 triệu euro để chiêu mộ Diogo Dalot từ Man Utd.