Đội hình trong mơ của Real Madrid với 4 tân binh giá 400 triệu euro

Thibaut Courtois thi đấu ổn định trong nhiều năm qua và vẫn có chỗ trong kế hoạch lâu dài của đội chủ sân Bernabeu.
Trong bối cảnh Dani Carvajal được cho là sắp rời đi sau mùa 2025/26, Real đang muốn tìm một cái tên để cạnh tranh với Trent Alexander-Arnold, người cũng chưa có màn trình diễn đạt yêu cầu. Theo báo chí Anh, "Los Blancos" sẵn sàng chi 50 triệu euro để chiêu mộ Diogo Dalot từ Man Utd.
Ibrahima Konate sẽ hết hạn hợp đồng vào hè năm nay và được coi là ưu tiên chuyển nhượng của Real.
Nếu không gặp chấn thương, Eder Militao và Alvaro Carreras sẽ là trụ cột hàng thủ của Real Madrid trong nhiều mùa giải tới.
Theo L'Equipe, Real Madrid đang khao khát sở hữu Vitinha và sẵn sàng chi 100 triệu euro để sở hữu "nhạc trưởng" người Bồ Đào Nha. Về phía Vitinha, anh được cho là không hài lòng với cuộc sống tại Paris và đang cân nhắc tìm kiếm bến đỗ mới.
CĐV mong chờ được chứng kiến Federico Valverde và Jude Bellingham sát cánh ở khu vực giữa sân. Mùa này, Valverde thường xuyên phải lùi về đá hậu vệ phải, trong khi Bellingham liên tục chấn thương.
Real được cho là đang muốn tiến hành một cuộc thay máu hàng công. Ngoại trừ Kylian Mbappe, những cái tên còn lại đều không được đảm bảo tương lai.
Một số nguồn tin tại Tây Ban Nha tiết lộ, nếu bán thành công Vinicius trong hè này, Real sẽ hỏi mua Erling Haaland. Mức giá để sở hữu trung phong hay bậc nhất thế giới hiện tại có thể lên đến 150 triệu euro. Ngôi sao người Na Uy cũng đang đắn đo về tương lai, nhất là khi xuất hiện tin Pep Guardiola sẽ rời Etihad vào cuối mùa.
Michael Olise cũng nằm trong tầm ngắm của Real, trong bối cảnh Rodrygo chấn thương nặng và Franco Mastantuono, Brahim Diaz có màn trình diễn không đạt yêu cầu. Dù vậy, Bayern đang quyết giữ chân cầu thủ người Pháp và chỉ để anh rời đi với giá 100 triệu euro.
Đội hình trong mơ của Real Madrid.
