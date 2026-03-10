Bê rối rúng động giải Nhà nghề Mỹ

Derrick Jones và Yaw Yeboah làm rung chuyển Major League Soccer (MLS) khi bị cấm thi đấu vĩnh viễn vì đặt cược vào các trận đấu mà họ góp mặt.

Yaw Yeboah (trái) và Derrick Jones bị cấm thi đấu vĩnh viễn ở MLS.

Thông báo được MLS đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài liên quan đến "hoạt động cá cược quy mô lớn" của 2 cầu thủ trong mùa 2024 và 2025. Theo kết luận của ban tổ chức, Jones của và Yeboah đặt cược vào nhiều trận đấu MLS, thậm chí cả những trận chính họ ra sân thi đấu.

Cuộc điều tra do giải đấu phối hợp với hãng luật Patterson Belknap Webb & Tyler LLP thực hiện phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng. Ở một trận đấu giữa Columbus Crew và New York Red Bulls, 2 cầu thủ bị xác định cùng đặt cược Jones sẽ nhận thẻ vàng. Kết quả, Jones thật sự bị trọng tài rút thẻ.

Chủ tịch MLS, ông Don Garber nhấn mạnh: "MLS luôn kiên định với cam kết bảo vệ tính liêm chính của các trận đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục siết chặt quy định, tăng cường giáo dục và thúc đẩy việc loại bỏ các hình thức cá cược liên quan đến thẻ phạt nhằm bảo vệ giải đấu, các CLB, cầu thủ và người hâm mộ".

MLS tiết lộ rằng Jones và Yeboah chia sẻ thông tin có điều kiện với nhau, nhưng cuộc điều tra không tìm được bằng chứng cho thấy kết quả cuối cùng của các trận đấu bị thao túng bởi hoạt động cá cược của 2 cầu thủ.

Yeboah hiện khoác áo Qingdao Hainiu tại giải VĐQG Trung Quốc, trong khi Jones chưa tìm được bến đỗ mới. Cả 2 bị cấm thi đấu vĩnh viễn trong phạm vi MLS. Nếu FIFA vào cuộc, án phạt có thể áp dụng trên toàn thế giới trong trường hợp Yeboah và Jones bị kết tội.

Cú đá hỏng 'triệu view' của Ronaldo Rạng sáng 1/3, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo đá hỏng penalty nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem trên X khi Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 thuộc vòng 24 Saudi Pro League.