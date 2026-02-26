Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Coutinho giờ ra sao

  • Thứ năm, 26/2/2026 18:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ở tuổi 33, Philippe Coutinho đứng trước lựa chọn rẽ sang MLS, sang Nga hoặc khép lại sự nghiệp.

Theo ESPN, Philippe Coutinho đang xem xét tương lai khi nhận được đề nghị từ một CLB tại Nga. Tuy nhiên, cựu tiền vệ tấn công của Liverpool và Barcelona chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ở tuổi 33, Coutinho hiểu rằng anh đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu, phong độ của tiền vệ người Brazil không còn ổn định như trước. Những chấn thương dai dẳng trong vài mùa gần đây ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng ra sân thường xuyên.

MLS được xem là một lựa chọn nghiêm túc. Giải đấu tại Mỹ đang thu hút nhiều ngôi sao từng thi đấu tại châu Âu. Môi trường bớt áp lực hơn có thể giúp Coutinho kéo dài sự nghiệp trong điều kiện phù hợp. Bên cạnh đó, yếu tố thương mại và hình ảnh cũng là điểm cộng với một cầu thủ có tên tuổi toàn cầu.

Trong khi đó, lời đề nghị từ Nga mang đến cơ hội thi đấu ngay lập tức, nhưng đi kèm những cân nhắc về môi trường và tính cạnh tranh. Nguồn tin cho biết Coutinho đang đánh giá toàn diện các phương án, bao gồm cả khả năng giải nghệ nếu không tìm được bến đỗ thực sự phù hợp.

Coutinho từng là một trong những tiền vệ tấn công sáng tạo bậc nhất châu Âu, đặc biệt trong giai đoạn thăng hoa tại Liverpool trước khi chuyển sang Barcelona với mức phí lớn. Tuy nhiên, quãng thời gian sau đó không diễn ra như kỳ vọng.

Hiện tại, tương lai của Coutinho vẫn bỏ ngỏ. Quyết định sắp tới có thể là bước ngoặt cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ từng được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất Brazil.

    Philippe Coutinho Correia là tuyển thủ người Brazil. Anh khoác áo các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Inter Milan, Liverpool và hiện là ngôi sao Barca với mức phí 160 triệu euro. Anh đã ghi 54 bàn sau 202 trận ở Premier League trong màu áo Liverpool. Coutinho được cổ động viên và đồng đội bầu chọn là cầu thủ Liverpool hay nhất trong 2 mùa giải liên tiếp 2014/15 và 2015/16.

    Bạn có biết: Ngày 6/1/2018, Coutinho trở thành cầu thủ đắt nhất ở La Liga sau khi đến Barca với giá 160 triệu euro.

    • Ngày sinh: 12/6/1992
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Quê quán: Rio de Janeiro, Brazil

