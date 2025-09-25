Coutinho rực sáng

Sáng 25/9, Philippe Coutinho ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Vasco da Gama trước Bahia ở vòng 24 giải VĐQG Brazil (Serie A).

Coutinho vẫn cho thấy giá trị của mình.

Coutinho ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 45+1, tạo đà cho chiến thắng ngược dòng quan trọng của Vasco da Gama trong cuộc đua trụ hạng Serie A mùa này. Ba điểm có được trước Bahia giúp Vasco da Gama tạo leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, tạo khoảng cách 5 điểm với nhóm rớt hạng.

Đáng chú ý, đây đã là trận thứ 4 liên tiếp ở giải VĐQG Brazil, Coutinho ghi bàn hoặc kiến tạo. 4 trận gần nhất, cựu sao Liverpool ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo, góp phần quan trọng trong chuỗi thăng hoa của Vasco da Gama.

Ở tuổi 33, Coutinho trải qua một sự nghiệp đầy thăng trầm, với những đỉnh cao rực rỡ xen lẫn những thất bại cay đắng. Từng tỏa sáng tại Liverpool, rồi chuyển đến Barcelona với mức giá khổng lồ, sự nghiệp của Coutinho sa sút không phanh. Hai năm trước, chân sút này thậm chí phải trôi dạt sang Qatar thi đấu cho Al-Duhail.

Việc trở về quê nhà Brazil khoác áo Vasco da Gama dường như là quyết định đúng đắn, khi giúp Coutinho tìm lại cảm hứng chơi bóng. Trong bối cảnh Vasco da Gama đang vật lộn để trụ hạng, Coutinho là niềm cảm hứng lớn để giúp CLB vượt khó mùa này. Những phẩm chất kỹ thuật và khả năng tỏa sáng từng làm nên thương hiệu của anh, giờ được tái hiện ở quê nhà Brazil.