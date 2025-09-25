Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Coutinho rực sáng

  Thứ năm, 25/9/2025 08:45 (GMT+7)
Sáng 25/9, Philippe Coutinho ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Vasco da Gama trước Bahia ở vòng 24 giải VĐQG Brazil (Serie A).

Coutinho vẫn cho thấy giá trị của mình.

Coutinho ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 45+1, tạo đà cho chiến thắng ngược dòng quan trọng của Vasco da Gama trong cuộc đua trụ hạng Serie A mùa này. Ba điểm có được trước Bahia giúp Vasco da Gama tạo leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, tạo khoảng cách 5 điểm với nhóm rớt hạng.

Đáng chú ý, đây đã là trận thứ 4 liên tiếp ở giải VĐQG Brazil, Coutinho ghi bàn hoặc kiến tạo. 4 trận gần nhất, cựu sao Liverpool ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo, góp phần quan trọng trong chuỗi thăng hoa của Vasco da Gama.

Ở tuổi 33, Coutinho trải qua một sự nghiệp đầy thăng trầm, với những đỉnh cao rực rỡ xen lẫn những thất bại cay đắng. Từng tỏa sáng tại Liverpool, rồi chuyển đến Barcelona với mức giá khổng lồ, sự nghiệp của Coutinho sa sút không phanh. Hai năm trước, chân sút này thậm chí phải trôi dạt sang Qatar thi đấu cho Al-Duhail.

Việc trở về quê nhà Brazil khoác áo Vasco da Gama dường như là quyết định đúng đắn, khi giúp Coutinho tìm lại cảm hứng chơi bóng. Trong bối cảnh Vasco da Gama đang vật lộn để trụ hạng, Coutinho là niềm cảm hứng lớn để giúp CLB vượt khó mùa này. Những phẩm chất kỹ thuật và khả năng tỏa sáng từng làm nên thương hiệu của anh, giờ được tái hiện ở quê nhà Brazil.

Tường Linh

  • Philippe Coutinho

    Philippe Coutinho

    Philippe Coutinho Correia là tuyển thủ người Brazil. Anh khoác áo các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Inter Milan, Liverpool và hiện là ngôi sao Barca với mức phí 160 triệu euro. Anh đã ghi 54 bàn sau 202 trận ở Premier League trong màu áo Liverpool. Coutinho được cổ động viên và đồng đội bầu chọn là cầu thủ Liverpool hay nhất trong 2 mùa giải liên tiếp 2014/15 và 2015/16.

    Bạn có biết: Ngày 6/1/2018, Coutinho trở thành cầu thủ đắt nhất ở La Liga sau khi đến Barca với giá 160 triệu euro.

    • Ngày sinh: 12/6/1992
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Quê quán: Rio de Janeiro, Brazil

