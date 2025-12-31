Thương vụ trị giá 44 triệu euro kèm 6 triệu euro phụ phí mở ra nguồn ngân sách quan trọng cho kế hoạch tái thiết của “Quỷ đỏ” hè 2026.

Napoli xác nhận mua đứt Hojlund.

Theo tiết lộ mới nhất của Fabrizio Romano, Napoli chính thức xác nhận sẽ kích hoạt điều khoản bắt buộc mua đứt Rasmus Hojlund vào mùa hè 2026. Tổng giá trị thương vụ lên tới 50 triệu euro, gồm 44 triệu euro phí cố định và 6 triệu euro phụ phí dựa trên thành tích.

Hojlund gia nhập Napoli theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trong bối cảnh tương lai tại Old Trafford trở nên mờ mịt. Tại Serie A, tiền đạo người Đan Mạch nhanh chóng tìm lại cảm hứng thi đấu. Anh hòa nhập tốt với môi trường mới, thường xuyên góp mặt trong đội hình chính và mang đến sức sống cho hàng công đội bóng miền Nam Italy.

Quyết định mua đứt của Napoli không gây bất ngờ. Ban lãnh đạo đội bóng đánh giá cao khả năng di chuyển, thể lực và tinh thần thi đấu của Hojlund. Quan trọng hơn, anh phù hợp với triết lý tấn công mà HLV đang xây dựng, nơi các tiền đạo phải hoạt động rộng, chịu áp lực cao và biết tự tạo cơ hội.

Với Manchester United, đây là tin vui hiếm hoi trong bối cảnh tài chính bị siết chặt. Sau nhiều mùa giải mua sắm thiếu hiệu quả, “Quỷ đỏ” buộc phải cân đối ngân sách và ưu tiên thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Khoản tiền 50 triệu euro từ Napoli được xem là nguồn lực quan trọng để ban lãnh đạo đầu tư cho mùa hè 2026.

Hojlund gây thất vọng ở MU.

Hojlund từng được kỳ vọng trở thành trung phong chủ lực của Man Utd. Tuy nhiên, áp lực tại Premier League, môi trường cạnh tranh khốc liệt và sự bất ổn trong lối chơi khiến anh không thể phát huy hết tiềm năng. Việc rời Old Trafford được xem là bước ngoặt giúp cầu thủ 22 tuổi này làm mới sự nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Man Utd có thêm dư địa để tái cấu trúc hàng công. Số tiền thu về có thể được dùng để chiêu mộ một tiền đạo phù hợp hơn với định hướng chiến thuật mới, hoặc đầu tư cho nhiều vị trí trọng yếu khác.

Thương vụ Hojlund vì thế mang ý nghĩa hai chiều. Napoli có được tiền đạo họ tin tưởng cho kế hoạch dài hạn. Còn Manchester United, sau nhiều quyết định chuyển nhượng gây tranh cãi, cuối cùng cũng sắp thu về một khoản ngân sách đáng kể để bắt đầu lại.