MU đã sai với Hojlund

Cú đúp vào lưới Cremonese thuộc vòng 17 Serie A tối 28/12 giúp Rasmus Hojlund có thêm một đêm thuyết phục trong màu áo Napoli.

Rasmus Hojlund bùng nổ trong màu áo Napoli.

Khi bàn thắng đến đều đặn, câu hỏi cũ lại hiện ra theo cách không thể né tránh: Hojlund từng là “vấn đề” của Manchester United, hay anh chỉ là nạn nhân của một hệ thống không phù hợp?

Hojlund đến đúng nơi mình thuộc về

Trận đấu tối 28/12 giữa Cremonese và Napoli không chỉ khép lại bằng chiến thắng cho đội khách. Nó còn đánh dấu cú đúp thứ hai mùa này của Hojlund, trong một trận đấu mà tiền đạo người Đan Mạch tiếp tục thể hiện đúng vai trò cốt lõi của mình: xuất hiện đúng lúc và kết thúc gọn gàng.

Hojlund không ghi bàn bằng những pha xử lý cầu kỳ hay những cú solo mang tính trình diễn. Anh ghi bàn bằng di chuyển. Bằng việc đọc tình huống. Bằng khả năng chờ đợi khoảnh khắc.

Trước Cremonese, Napoli kiểm soát thế trận, duy trì sức ép liên tục và tạo ra đủ số tình huống trong khu vực nguy hiểm. Điều họ cung cấp cho Hojlund không phải sự tung hô, mà là bóng ở đúng vị trí. Phần còn lại, tiền đạo này tự hoàn thành công việc của mình.

Cú đúp ấy không phải sản phẩm của một trận đấu ngẫu hứng. Nó là kết quả của một cấu trúc vận hành trơn tru. Napoli chơi kiên nhẫn, kéo giãn hàng thủ đối phương bằng nhịp luân chuyển bóng đều đặn.

Rasmus Hojlund tới đúng nơi mình thuộc về.

Khi Cremonese lùi sâu, các khoảng trống nhỏ xuất hiện. Và Hojlund, như cách một trung phong đúng nghĩa phải làm, tận dụng chúng bằng những pha chạm bóng tối giản nhưng hiệu quả.

Con số 10 bàn và kiến tạo sau 11 trận không gây choáng ngợp theo kiểu giật gân. Nhưng trong bối cảnh Serie A, đó là hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.

Quan trọng hơn, nó cho thấy Hojlund đang được đặt đúng chỗ. Ở Napoli, anh không phải gánh cả hệ thống tấn công. Hojlund là mảnh ghép cuối của chuỗi phối hợp, chứ không phải điểm tựa duy nhất cho mọi hy vọng ghi bàn.

Sự đối lập ở MU

Chính điều đó tạo nên sự đối lập rõ rệt với quãng thời gian tại Manchester United. Tại Old Trafford, Hojlund thường xuyên chơi trong thế bị cô lập. Bóng đến ít. Hỗ trợ hạn chế. Áp lực ghi bàn thì không giảm.

Một tiền đạo trẻ, chưa hoàn thiện về trải nghiệm lẫn tâm lý, rất khó phát triển trong bối cảnh như vậy. Những gì diễn ra khi ấy không phản ánh đầy đủ năng lực của Hojlund, mà phản ánh sự thiếu cân đối của cả một hệ thống.

Rasmus Hojlund không chịu quá nhiều áp lực ở Napoli.

Napoli thì khác. Họ không vội vàng đòi hỏi. Họ hiểu rằng trung phong cần được phục vụ, chứ không chỉ bị đánh giá bằng số bàn thắng.

Hojlund được phép bỏ lỡ. Được phép chạy chỗ không bóng. Được phép học cách tồn tại trong những trận đấu không ghi bàn. Đó là môi trường mà một tiền đạo trẻ cần để xây dựng sự tự tin và thói quen ghi bàn bền vững.

Cú đúp trước Cremonese không biến Hojlund thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm. Nhưng nó củng cố thông điệp quan trọng nhất: khi được phục vụ đúng cách, anh biết cách ghi bàn. Vấn đề chưa bao giờ nằm ở bản năng dứt điểm. Vấn đề luôn nằm ở điều kiện để bản năng ấy được kích hoạt.

Bóng đá đỉnh cao không đánh giá cầu thủ chỉ qua thống kê. Nó đánh giá qua bối cảnh. Qua vai trò. Qua cách một cầu thủ được sử dụng.

Hojlund đang hưởng lợi từ bối cảnh ấy tại Naples. Và mỗi bàn thắng như trước Cremonese lại khiến câu chuyện cũ ở Manchester được nhắc lại, không phải để trách móc, mà để nhìn rõ hơn bản chất vấn đề.

Ở Naples, Hojlund đang làm điều đơn giản nhất, nhưng cũng khó nhất với một tiền đạo: ghi bàn đều đặn và tiến lên. Còn những nhãn mác cũ, có lẽ đã đến lúc cần được đặt lại đúng vị trí của chúng.