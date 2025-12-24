MU lại 'bỏ đói' tiền đạo của mình

Benjamin Sesko đang lặp lại con đường bế tắc mà Rasmus Hojlund từng trải qua tại Old Trafford.

Sesko chưa đáp ứng được kỳ vọng ở MU.

Khi Manchester United chiêu mộ Benjamin Sesko, họ kỳ vọng có thêm một mũi nhọn đủ mạnh để làm mới hàng công. Nhưng sau hơn ba tháng, bảng tỷ số vẫn lạnh lẽo. Hai bàn thắng sau 13 trận là con số không thể làm yên lòng bất kỳ ai ở Old Trafford.

Vấn đề không nằm hoàn toàn ở Sesko. Cựu hậu vệ MU, Paul Parker chỉ ra điều cốt lõi: tiền đạo người Slovenia bị đặt vào một hệ thống không khai thác đúng điểm mạnh của anh. Ở Leipzig, Sesko sống nhờ những đường bóng sớm, những quả tạt và các pha chọc khe dài để anh bứt tốc. Ở MU, anh phải tự bươn chải trong một hàng công thiếu nguồn tiếp đạn.

Sesko không được nuôi bóng. Anh thường xuyên nhận bóng trong tư thế quay lưng, giữa vòng vây hậu vệ. Các cầu thủ phía sau không tạo ra đủ tình huống để anh tấn công khoảng trống. Đó chính là thứ từng "giết chết" Rasmus Hojlund ở Premier League. Hojlund cũng từng bị bỏ đói bàn thắng vì không được phục vụ đúng cách, rồi bị chỉ trích vì thiếu sự linh hoạt và nhịp xoay trở.

Hojlund giờ tỏa sáng ở Napoli. Sáu bàn, hai kiến tạo và một Siêu cúp Italy là lời phản biện mạnh mẽ. Anh không bỗng nhiên giỏi hơn sau một mùa hè. Anh chỉ đơn giản được chơi trong một môi trường phù hợp hơn, nơi các đường chuyền đến với tiền đạo đúng thời điểm và đúng không gian.

Sesko thì ngược lại. Anh vừa trở lại sau chấn thương đầu gối và một quãng nghỉ năm tuần. Sự cạnh tranh từ Mason Mount, cộng thêm việc Bryan Mbeumo vắng mặt vì AFCON, khiến vai trò của anh bị xáo trộn. Ruben Amorim vẫn tin tưởng, nhưng niềm tin đó cần được chuyển hóa thành thay đổi chiến thuật.

Sesko nhạt nhoà từ đầu mùa.

MU đang đá với bộ ba tấn công thiếu kết nối. Matheus Cunha di chuyển nhiều nhưng không phải mẫu cầu thủ bơm bóng. Bruno Fernandes có xu hướng lùi sâu. Khi nguồn sáng tạo bị kéo ra khỏi khu vực 16,50 mét, Sesko bị cô lập. Một tiền đạo cao lớn không thể sống bằng những mẩu bánh vụn.

Điều đáng lo là Sesko đang bị đẩy vào cùng cái bẫy từng nuốt chửng Hojlund. Old Trafford trở thành nơi các tiền đạo phải tự sinh tồn. Không hệ thống, không nhịp điệu rõ ràng, không sự kiên nhẫn. Khi bàn thắng không đến, cầu thủ bị soi xét, còn cấu trúc phía sau thì ít khi bị đặt dấu hỏi.

Lịch thi đấu dày đặc sắp tới là cơ hội, nhưng cũng là phép thử khắc nghiệt. Bốn trận trong 12 ngày, gặp Newcastle, Wolves rồi Leeds và Burnley. Nếu Sesko không được tiếp bóng đủ, chuỗi trận ấy có thể biến thành áp lực tâm lý mới.

Ruben Amorim nói rằng ông chỉ cho Sesko đá 70 đến 75 phút để cầu thủ hồi phục dần. Đó là cách quản lý thể lực hợp lý, nhưng chưa đủ. Sesko không cần thêm thời gian trên sân, anh cần những đường chuyền mà mình từng nhận ở Leipzig. Cần những quả tạt, những pha chọc khe sớm và sự hỗ trợ thực sự từ tuyến hai.

Manchester United đã từng bỏ lỡ Hojlund. Họ không thể để lịch sử lặp lại với Sesko. Bởi nếu một tiền đạo nữa rời Old Trafford để tìm lại chính mình ở nơi khác, khi ấy câu hỏi không còn là Sesko kém đến đâu, mà là MU đã sai ở chỗ nào.