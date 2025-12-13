Sesko bị ngộ độc

Manchester United đón nhận tin không vui về mặt lực lượng khi tiền đạo Benjamin Sesko chưa thể trở lại sân cỏ như kỳ vọng.

Sesko chưa thể tái xuất. Ảnh: Reuters.

Trước thềm trận đấu với Bournemouth vào ngày 16/12, HLV Ruben Amorim xác nhận Sesko tiếp tục phải vắng mặt do bị ngộ độc thực phẩm, khiến thời điểm trở lại của anh phải lùi thêm.

Trước đó, chân sút người Slovenia đã vắng mặt từ đầu tháng 11 sau chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu với Tottenham.

Khó khăn bủa vây MU khi hai ngôi sao tấn công Bryan Mbeumo và Amad Diallo sắp trở về quê nhà làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại CAN 2025, buộc Amorim phải đặt niềm tin vào những cái tên còn lại như Joshua Zirkzee hay Matheus Cunha. Việc Sesko chưa thể tái xuất khiến áp lực dồn lên vai các tiền đạo này ngày một lớn.

Dù vậy, phía đại diện của Sesko vẫn phát đi tín hiệu lạc quan. Trả lời đài Arena Sport, người đại diện Elvis Basanovic cho biết tiền đạo 21 tuổi đang hồi phục đúng lộ trình và rất nóng lòng trở lại thi đấu.

“Benjamin cảm thấy ổn, quá trình phục hồi diễn ra tốt. Cậu ấy rất nhớ cảm giác ra sân và hơi sốt ruột. Tuy nhiên, thời điểm tái xuất sẽ do đội ngũ y tế và HLV quyết định. Tôi tin rằng mọi người sẽ sớm thấy cậu ấy thi đấu trở lại”, Basanovic chia sẻ.

Ông Basanovic cũng cho rằng bộ ba Cunha, Mbeumo và Sesko chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau, và họ cần thêm các trận đấu để hình thành sự ăn ý cần thiết.

