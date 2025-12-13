Ramos vỡ mộng

Trung vệ người Tây Ban Nha bị cả Real Madrid lẫn Manchester United từ chối chiêu mộ.

Ramos không được chào đón ở Real.

"Real Madrid loại trừ mọi khả năng đưa Sergio Ramos trở lại Bernabeu, ngay cả dưới dạng tự do. Đội bóng thủ đô không quan tâm đến trung vệ sinh năm 1986, khả năng tái hợp là không thể xảy ra", DefensaCentral đưa tin sau khi Ramos chủ động liên lạc với đội bóng cũ.

Trong khi đó, Manchester United cũng được cho là không có ý định chiêu mộ lão tướng người Tây Ban Nha trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, bất chấp việc đã được Ramos liên hệ. HLV Ruben Amorim hài lòng với nhân sự ở hàng thủ hiện tại và không có ý định làm xáo trộn kế hoạch của ông tại Old Trafford.

Hiện tại, chỉ còn Serie A là bến đỗ tiềm năng cho Ramos. Trước đó, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ AC Milan cùng một số CLB khác tại Italy đã đưa cựu đội trưởng Real vào tầm ngắm. Ngôi sao sinh năm 1986 không có ý định đến Trung Đông, dù đã được một số đội bóng có tiềm lực tài chính tốt vẫy gọi.

Ở tuổi 39, Ramos vẫn duy trì thể trạng tốt và tin rằng bản thân có thể đóng góp ngay lập tức tại đội bóng mới. Ở mùa vừa qua, lão tướng sinh năm 1986 đã chơi 18 trận, ghi 2 bàn cho Monterrey. Một số nguồn tin còn tiết lộ, Ramos đang nuôi tham vọng trở lại tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026.