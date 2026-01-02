Vì sao Chelsea chọn Liam Rosenior?

Chelsea đang tìm một HLV mới, nhưng thứ họ thực sự theo đuổi không chỉ là một cái tên. Đó là một ý tưởng.

Trẻ trung, sắc sảo, nói năng chừng mực và mang tham vọng rõ ràng, Rosenior đại diện cho kiểu HLV mà Chelsea tin rằng có thể kiểm soát phòng thay đồ lẫn cơn bão truyền thông ở Stamford Bridge.

Trong bối cảnh ấy, Liam Rosenior xuất hiện như lựa chọn khác thường, song không hề ngẫu hứng. Trẻ trung, sắc sảo, nói năng chừng mực và mang tham vọng rõ ràng, Rosenior đại diện cho kiểu HLV mà Chelsea tin rằng có thể kiểm soát phòng thay đồ lẫn cơn bão truyền thông ở Stamford Bridge.

Hành trình của Rosenior không đi theo lối mòn. Từ một cựu cầu thủ hạng khá ở Premier League, anh rẽ sang huấn luyện rất sớm, đồng thời làm báo và bình luận bóng đá.

Trải nghiệm truyền thông giúp Rosenior hiểu rõ cách một CLB lớn bị soi xét từng ngày. Ở Chelsea, đó không phải lợi thế phụ, mà là điều kiện sống còn.

Những phát ngôn thiếu kiểm soát từng khiến Enzo Maresca mất điểm. Rosenior thì khác. Anh hiểu khi nào cần nói, và khi nào nên im lặng.

Ảnh hưởng lớn nhất trong tư duy cầm quân của Rosenior đến từ Wayne Rooney. Thời làm trợ lý cho Rooney tại Derby, anh học được cách quản trị áp lực, cách xử lý con người trong môi trường hỗn loạn.

Derby khi ấy là một CLB khủng hoảng toàn diện, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Rosenior không chỉ sống sót, mà còn trưởng thành. Khi Rooney rời ghế, chính giai đoạn tạm quyền của Rosenior đã thuyết phục Hull City đặt niềm tin dài hạn.

Hull sa thải Rosenior sau mùa giải chỉ kém play-off một nhịp. Quyết định ấy gây tranh cãi và nhanh chóng bộc lộ hệ quả. Hull lao dốc ngay sau đó.

Rosenior thì bước sang Strasbourg, một môi trường khác biệt hoàn toàn. Không nói tiếng Pháp, làm việc trong hệ sinh thái đa CLB của BlueCo, Rosenior vẫn tạo được dấu ấn. Điều quan trọng hơn: anh cho thấy khả năng thích nghi, yếu tố mà Chelsea đang rất cần.

Về chiến thuật, Rosenior không mang triết lý cách mạng. Anh thiên về sự linh hoạt và trật tự. Đội bóng của Rosenior thường triển khai 3-2-5 khi có bóng, chuyển sang 4-3-3 lúc phòng ngự.

Pressing cao, nhưng không giáo điều. Cấu trúc ấy không quá xa lạ với Chelsea hiện tại. Ban lãnh đạo Stamford Bridge cần một HLV tinh chỉnh đội hình, chứ không muốn thêm một cuộc đại phẫu.

Rosenior cũng không xa lạ gì với nhân sự Chelsea.

Rosenior cũng không xa lạ gì với nhân sự Chelsea. Andrey Santos từng có mùa giải đột phá dưới tay anh tại Strasbourg. Emmanuel Emegha sắp cập bến London hè tới. Những mối liên kết ấy giúp Chelsea tin rằng Rosenior có thể bắt nhịp nhanh, thay vì phải học lại từ đầu.

Ngoài chuyên môn, câu chuyện của Rosenior còn mang ý nghĩa rộng hơn. Nếu được bổ nhiệm, anh sẽ là một trong số rất ít HLV da màu từng dẫn dắt một CLB Premier League.

Con trai của Leroy Rosenior, biểu tượng chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá Anh, Liam hiểu rõ vì sao đại diện và cơ hội lại quan trọng đến vậy. Nhưng Chelsea không chọn Rosenior vì biểu tượng. Họ chọn anh vì tin rằng đây là người có thể phát triển lâu dài trong một dự án nhiều tầng nấc.

Tất nhiên, Stamford Bridge chưa bao giờ là môi trường khoan dung. Rosenior sẽ đối mặt với áp lực khắc nghiệt nhất sự nghiệp. Nhưng khác với nhiều “canh bạc”, lựa chọn này không dựa trên cảm hứng. Nó dựa trên hồ sơ, trên tính cách, và trên một triết lý phù hợp thời đại.

Chelsea không tìm kiếm phép màu. Họ tìm kiếm một HLV đủ tỉnh táo để xây dựng. Với Rosenior, đó là thử thách, và cũng là cơ hội lớn nhất đời anh.