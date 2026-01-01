CĐV MU gọi tên Maresca thay Amorim

Sau khi HLV Enzo Maresca bị Chelsea sa thải, phần đông người hâm mộ tin rằng bến đỗ tiếp theo của nhà cầm quân người Italy là MU.

CĐV MU dự đoán Maresca sẽ sang Old Trafford.

Tối 1/1, Chelsea xác nhận chia tay Maresca bằng một thông báo ngắn gọn, khép lại quãng thời gian đầy biến động của HLV 45 tuổi tại Stamford Bridge. Đáng chú ý, ông được đồn đoán là một trong những ứng viên kế nhiệm Pep Guardiola tại Etihad.

Tuy nhiên, người hâm mộ lại hướng sang một kịch bản khác. Nhiều CĐV MU cho rằng Maresca có thể sớm cập bến Old Trafford nhờ mối quan hệ thân thiết với Jason Wilcox - Giám đốc Kỹ thuật hiện tại của MU. Wilcox và Maresca từng làm việc cùng nhau tại Man City, khi Wilcox giữ vai trò Giám đốc học viện còn Maresca dẫn dắt đội trẻ.

Wilcox rời Man City để sang Southampton, trước khi được bổ nhiệm vào bộ máy điều hành của MU năm 2024. Trên mạng xã hội, hầu hết CĐV "Quỷ đỏ" tin rằng việc Maresca thất nghiệp sẽ làm tăng sức ép lên HLV Ruben Amorim. Nhà câm quân người Bồ Đào Nha bị nghi ngờ về khả năng đưa MU trở lại vị thế đỉnh cao.

"Ngày Amorim rời ghế không còn xa. Wilcox và Omar Berrada chắc chắn sẽ nhắm tới Maresca", một tài khoản viết. Những ý kiến khác cho rằng bộ đôi lãnh đạo MU sẽ theo dõi sát sao tình hình, nhất là khi Amorim chưa để lại dấu ấn rõ rệt kể từ khi nhậm chức cuối năm 2024.

Dù mùa này có dấu hiệu cải thiện, MU vẫn bị đánh giá là tụt lại phía sau các đối thủ lớn. Trong bối cảnh đó, việc Maresca bất ngờ trở thành HLV tự do càng khiến dư luận tin rằng Old Trafford có thể là điểm đến tiếp theo.