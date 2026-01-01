Lộ diện HLV tiếp theo của Chelsea

Liam Rosenior của Strasbourg được ban lãnh đạo Chelsea xem là gương mặt phù hợp để thay thế Enzo Maresca.

Ông Rosenior có thể thay Maresca.

Theo Sky Sports, HLV Rosenior gây ấn tượng mạnh với lãnh đạo Chelsea sau khi giúp Strasbourg cán đích ở vị trí thứ 7 ngay trong mùa giải đầu tiên cầm quân. Ông từ lâu được xem là một trong những ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại Chelsea nếu có biến động.

Hiện tại, hợp đồng của HLV Rosenior với Strasbourg còn thời hạn đến năm 2028. Rosenior không phải là cái tên xa lạ với bóng đá Anh. Ông từng làm việc tại Derby County và Hull City trước khi chuyển sang dẫn dắt Strasbourg tại Pháp.

Tại đội bóng mới, Rosenior gây ấn tượng mạnh nhờ phong cách huấn luyện hiện đại, đề cao kiểm soát bóng và sự chủ động trong lối chơi. Chính tư duy này được đánh giá rất phù hợp với định hướng phát triển mà Chelsea theo đuổi trong những năm gần đây.

Sự xuất hiện của Rosenior được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy màn trình diễn của Chelsea. Kể từ chiến thắng 3-0 trước Barcelona hồi tháng 11, "The Blues" liên tục gây thất vọng. Tại Premier League, đội bóng thành London chỉ thắng 1 trong 7 vòng đấu gần nhất. Trận hòa 2-2 trước Bournemouth hồi giữa tuần được xem là giọt nước tràn ly.

Phong độ yếu kém khiến ban lãnh đạo Chelsea buộc phải sa thải HLV Maresca ngay đầu năm mới, khi mối quan hệ giữa hai bên được cho là rơi vào tình trạng đổ vỡ hoàn toàn.

