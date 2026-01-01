Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kỷ lục khó tin của bóng đá châu Phi

  Thứ năm, 1/1/2026
Cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON) đang diễn ra tại Morocco vừa chứng kiến cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Sudan đi vào lịch sử bóng đá châu Phi.

Theo Stats Foot, Sudan trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử AFCON vượt qua vòng bảng mà không ghi bất kỳ bàn thắng nào do chính cầu thủ của mình lập công. Một kỷ lục kỳ lạ, nhưng đủ để đưa "Những chú đại bàng sa mạc" ghi tên mình vào sách sử giải đấu.

Tại bảng E, Sudan khép lại vòng bảng với 3 điểm và vị trí thứ 3 chung cuộc. Đứng trên họ là Algeria với thành tích toàn thắng để dẫn đầu bảng, và Burkina Faso - đội giành 6 điểm để xếp thứ hai. Với thể thức của giải, vị trí thứ 3 đủ để Sudan tiếp tục hành trình tại AFCON 2025.

Chiến thắng duy nhất của Sudan đến ở lượt trận thứ hai, trong cuộc đối đầu với Guinea Xích Đạo. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Sudan, song bàn thắng quyết định lại không đến từ cầu thủ áo đỏ. Phút 74, trung vệ Saul Coco của Guinea Xích Đạo trong nỗ lực phá bóng vô tình phản lưới nhà, biếu không cho Sudan bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chính pha phản lưới hy hữu ấy mở ra cánh cửa lịch sử cho Sudan. Họ giành chiến thắng đầu tiên ở cúp châu Phi sau 13 năm cùng và tấm vé vào vòng loại trực tiếp. Tất cả đạt được mà không cần đến một cú dứt điểm thành bàn đúng nghĩa từ các chân sút của họ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

