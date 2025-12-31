Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội bóng tý hon tạo kỳ tích ở CAN Cup

  Thứ tư, 31/12/2025 07:08 (GMT+7)
Tanzania lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội Cúp các quốc gia châu Phi (CAN Cup) 2025 dù chưa thắng nổi một trận nào trong lịch sử giải đấu.

Tanzania lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 16 đội CAN Cup.

Rạng sáng 31/12, đội tuyển Tanzania làm nên lịch sử sau khi cầm hòa 1-1 đầy kịch tính trước Tunisia ở lượt trận cuối bảng C. Nhờ trận hòa này, họ lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng 16 đội.

Điều đáng kinh ngạc là Tanzania lọt vào vòng knock-out mà không hề giành nổi một chiến thắng nào trong vòng bảng. Tanzania chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm từ ba trận: thua Nigeria, hòa Uganda và hòa Tunisia.

Với 2 điểm, họ xếp thứ ba bảng C (sau Nigeria 9 điểm và Tunisia 4 điểm), vượt qua vòng bảng nhờ nằm trong nhóm bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tanzania bằng điểm với Angola (đội thứ ba bảng khác), hai đội có hiệu số bàn thắng bại tương đương (cả hai đều -1), nhưng Tanzania xếp trên nhờ ghi được nhiều hơn một bàn thắng.

Tanzania anh 1

Chưa thắng trận nào, Tanzania vẫn đi tiếp.

Có thể nói, bàn thắng quý giá ở phút 47 trong trận gặp Tunisia chính là bước ngoặt, giúp Tanzania đi tiếp. Bởi lẽ, nếu Tanzania chỉ hòa không bàn thắng trước Tunisia, họ vẫn bị loại.

Tanzania chỉ mới 4 lần tham dự CAN Cup (sau các năm 1980, 2019 và 2023), và qua tổng cộng 12 trận tại giải đấu danh giá nhất châu Phi, họ chưa biết đến mùi vị chiến thắng.

Dù chưa thắng trận nào tại giải, Tanzania vẫn trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng 16 đội với chỉ 2 điểm kể từ khi giải đấu mở rộng lên 24 đội từ năm 2019.

Phần thưởng cho thành tích lịch sử này là trận đấu vòng 16 đội đầy thử thách với chủ nhà Morocco, một trong những ứng cử viên vô địch. Song, Tanzania sẽ không hề sợ hãi.

