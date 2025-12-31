Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh tượng khó tin ở cúp châu Phi

  • Thứ tư, 31/12/2025 06:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tuyển Uganda trải qua một trong những trận đấu hỗn loạn và đáng quên nhất trong lịch sử tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON).

Uganda phải dùng đến 3 thủ môn ở trận thua Nigeria.

Bước vào cuộc đối đầu với Nigeria diễn ra hôm 30/12 tại vòng bảng AFCON 2025, Uganda buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, ngay từ những phút đầu, thế trận đã sớm trở nên bất lợi cho Uganda khi đội bóng này liên tục phải chống đỡ sức ép từ hàng công giàu tốc độ và thể lực của “Đại bàng xanh”.

Khó khăn của Uganda xuất hiện khi thủ môn số một Denis Onyango gặp chấn thương nghiêm trọng ngay ở thời điểm tỷ số vẫn là 0-0. Dù đau đớn, Onyango vẫn cố gắng thi đấu tiếp nhưng cuối cùng vẫn buộc phải rời sân sau giờ nghỉ, nhường chỗ cho thủ môn dự bị Salim Jamal Magoola.

Nhưng điều tồi tệ chỉ mới bắt đầu từ đây khi Magoola chỉ trụ lại trên sân vỏn vẹn 11 phút. Trong một tình huống lao ra cản phá Victor Osimhen, thủ môn này đã dùng tay chơi bóng ngoài vùng cấm và lập tức nhận thẻ đỏ trực tiếp. Uganda rơi vào tình cảnh khủng hoảng khi buộc phải tung thủ môn thứ ba Nafian Alionzi vào sân trong thế bị dẫn bàn.

afcon 2025 anh 1

Magoola bị truất quyền thi đấu.

Sự xáo trộn nơi hàng phòng ngự và chơi thiếu người khiến Uganda nhanh chóng sụp đổ. Chỉ ba phút sau khi vào sân, Alionzi đã phải vào lưới nhặt bóng khi Raphael Onyedik dứt điểm tinh tế, đưa bóng xuyên qua hai chân thủ môn. Tiền vệ đang khoác áo Club Brugge hoàn tất cú đúp chỉ 5 phút sau đó, nâng tỷ số lên 3-0 cho Nigeria.

Rogers Mato ghi được bàn thắng rút ngắn cách biệt cho Uganda ở phút 75, nhưng nỗ lực muộn màng đó không đủ để thay đổi cục diện trận đấu. Chung cuộc, Uganda thất bại và chính thức bị loại khỏi AFCON 2025 sau khi chỉ giành được 1 điểm tại bảng C, kéo dài chuỗi 6 trận không thắng tại giải đấu danh giá nhất châu lục.

Cầu thủ lập cú đúp 'ngả bàn đèn' ở cúp châu Phi Sáng 30/12, Ayoub El Kaabi ghi siêu phẩm giúp Morocco hạ Zambia 3-0 ở lượt cuối vòng bảng CAN Cup 2025. Hôm 22/12, anh cũng có pha lập công tương tự trong chiến thắng 2-0 trước Comoros.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

afcon 2025 afcon 2025 uganda nigeria thủ môn

