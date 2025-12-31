Ronaldo ghi bàn bằng lưng

Rạng sáng 31/12, Cristiano Ronaldo ghi bàn trong trận hòa 2-2 của Al Nassr trước Al Ettifaq ở vòng 12 Saudi Pro League.

Ronaldo liên tục lập công.

Phút 67 trận đấu trên sân Abdullah Al Dabil, một tình huống lộn xộn diễn ra trong vùng cấm Al Ettifaq. Cristiano Ronaldo ngã sau một tình huống không chiến nhưng đến khi đứng dậy, bóng lại đập trúng lưng anh, đổi hướng đi vào lưới sau cú sút của Joao Felix.

Ronaldo ra hiệu rằng đó là bàn thắng của mình, đồng thời ăn mừng cuồng nhiệt khi giúp Al Nassr vượt lên dẫn 2-1. Pha lập công cuối cùng trong năm 2025 và là thứ 957 trong sự nghiệp đến với siêu sao người Bồ Đào Nha theo cách ít ai ngờ tới.

Trong năm 2025, Ronaldo ghi đến 41 bàn. Kể từ khi gia nhập Al Nassr cách đây tròn 3 năm, CR7 ghi 113 bàn, góp 22 đường kiến tạo chỉ sau 125 lần ra sân.

Trong ngày Ronaldo lập công, Joao Felix cũng lên tiếng với tình huống gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Dù vậy, Al Nassr vẫn không thể bảo toàn chiến thắng, khi cựu sao Liverpool, Georginio Wijnaldum tỏa sáng với cú đúp.

Chung cuộc, hai đội hòa 2-2. Al Nassr đứt mạch toàn thắng từ đầu mùa nhưng vẫn giữ ngôi đầu với khoảng cách 3 điểm so với đội đứng thứ 2, Al Taawon.

"Chúng ta đang đi đúng hướng và biết mình cần làm gì trong năm 2026", Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân sau trận hòa. Ngày 2/1, anh cùng đồng đội sẽ có trận đấu được coi là sống còn với Al Hilal trên sân khách.