Florentino Perez dưới góc nhìn của Ronaldo

Khi Ronaldo Nazario gọi Florentino Perez là người “thay đổi bóng đá theo mọi cách”, đó không phải lời xã giao.

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo thời còn khoác áo tuyển Brazil.

Từ góc nhìn của một huyền thoại từng đứng ở trung tâm kỷ nguyên Galacticos, nhận định ấy phản ánh bước ngoặt lớn của bóng đá hiện đại: nơi CLB không chỉ đá bóng, mà vận hành như một đế chế toàn cầu.

Từ cầu thủ đến ông chủ: Ronaldo nhìn bóng đá bằng con mắt khác

Tại World Sports Summit ở Dubai, Ronaldo Nazario không nói với tư cách một cựu danh thủ hoài niệm quá khứ. Ông nói như một người đã đi hết vòng đời của bóng đá đỉnh cao: từ cầu thủ, doanh nhân đến chủ sở hữu CLB. Chính hành trình ấy khiến góc nhìn của Ronaldo về bóng đá trở nên sắc sảo hơn nhiều so với những lời khen thông thường.

Ronaldo thừa nhận bóng đá là cuộc sống của mình, nhưng cũng là một ngành công nghiệp khắc nghiệt. Ông từng thất bại khi mở công ty đại diện cầu thủ tại Brazil vì biên lợi nhuận quá thấp.

Chỉ khi mua lại Octagon Brazil và vận hành theo chuẩn kinh doanh toàn cầu, Ronaldo mới hiểu rõ một sự thật: đam mê thôi là chưa đủ, bóng đá cần cấu trúc và tầm nhìn.

Kinh nghiệm ấy theo ông đến Valladolid. Khi mua lại CLB này trong lúc còn chơi ở hạng Hai, Ronaldo không hứa hẹn phép màu. Ông chọn cách làm bóng đá tiết kiệm, minh bạch và thực tế.

Valladolid trụ hạng ba mùa liên tiếp tại La Liga, trong bối cảnh phải cạnh tranh với những đội có ngân sách gấp nhiều lần. Đó không phải câu chuyện lãng mạn, mà là bài học lạnh lùng về chênh lệch quyền lực trong bóng đá Tây Ban Nha.

Chủ tịch Perez của Real Madrid đóng vai trò lớn torng thành công CLB.

Chính từ vị thế ấy, Ronaldo hiểu rằng bóng đá hiện đại không chỉ xoay quanh sân cỏ. Nó là bài toán tài chính, thương hiệu, cơ sở hạ tầng và khả năng sinh lợi. Và đó là lúc ông nhắc đến Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez.

Khi nói về Perez, Ronaldo không giấu sự ngưỡng mộ. Ông gọi Perez là “người chủ tịch xuất sắc tôi từng biết” và khẳng định bóng đá đã tiến hóa thành hình hài hiện tại nhờ tầm nhìn của vị chủ tịch Real Madrid.

Ronaldo nhắc lại thời điểm Real Madrid gánh khoản nợ khoảng 300 triệu euro. Thay vì co cụm, Perez chọn cách táo bạo: bán khu tập luyện cũ để trả nợ, mua đất mới tại Valdebebas và tái cấu trúc toàn bộ CLB. Quan trọng hơn, ông biến Real Madrid thành thương hiệu toàn cầu bằng chiến lược Galácticos: Figo, Zidane, Ronaldo và Beckham.

Đó không chỉ là việc mua cầu thủ giỏi. Perez thay đổi cách bóng đá được nhìn nhận. Cầu thủ trở thành biểu tượng thương mại. Áo đấu, bản quyền truyền hình, tài trợ toàn cầu trở thành trụ cột tài chính.

Real Madrid không còn sống nhờ bán vé, mà sống nhờ hình ảnh. Ronaldo thậm chí đùa rằng ông “đá cho Real Madrid miễn phí”, bởi thu nhập từ tài trợ cá nhân được chia lại cho CLB.

Ronaldo dành nhiều lời khen cho Chủ tịch Perez.

Kỷ nguyên Galacticos không phải lúc nào cũng hoàn hảo về chuyên môn. Nhưng về mặt cấu trúc, nó đặt nền móng cho bóng đá hiện đại. Ngày nay, những CLB lớn nhất thế giới đều vận hành theo mô hình mà Perez từng khai phá. Ronaldo gọi đó là “cuộc thay đổi lớn nhất của ngành công nghiệp bóng đá”.

Bóng đá mới: thông minh hơn, hiệu quả hơn

Ronaldo cũng chạm tới một chủ đề ít được nói thẳng: cách huấn luyện. Ông bác bỏ hình ảnh “cầu thủ lười tập”, cho rằng vấn đề nằm ở phương pháp. Tiền đạo không cần chạy 15 km, mà cần bứt tốc 15-20 mét đúng thời điểm. Huấn luyện hiện đại, theo Ronaldo, phải cá nhân hóa và thông minh hơn. Ít chịu đựng vô nghĩa, nhiều hiệu quả thực tế.

Quan điểm ấy phản ánh chính triết lý của Florentino Perez: đầu tư đúng chỗ, tối ưu nguồn lực, và luôn đi trước thời đại. Không phải ngẫu nhiên mà Ronaldo xem Perez như người cha tinh thần. Cả hai đều hiểu rằng bóng đá chỉ tồn tại bền vững khi được quản trị như một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Lời ca ngợi của Ronaldo không đơn thuần là hoài niệm về Real Madrid. Đó là sự thừa nhận từ một người đã đi qua cả vinh quang lẫn thất bại, rằng bóng đá ngày nay không thể quay lại quá khứ. Nó đã thay đổi, và Florentino Perez là một trong những người đặt nền móng rõ ràng nhất cho sự thay đổi ấy.