Dembele bùng nổ như Ronaldo

Ousmane Dembele đang trải qua giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp khi năm 2025 khép lại với hàng loạt danh hiệu cá nhân lẫn tập thể.

Dembele có hat-trick danh hiệu trong năm 2025.

Sau mùa giải 2024/25 bùng nổ trong màu áo PSG, Dembele được vinh danh với Quả bóng Vàng 2025, danh hiệu cao quý nhất dành cho một cầu thủ bóng đá. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho phong độ chói sáng của tiền đạo 28 tuổi, người đóng vai trò trung tâm trong lối chơi tấn công của PSG và là nhân tố quyết định ở những trận cầu lớn.

Không dừng lại ở đó, Dembele tiếp tục thống trị các giải thưởng cá nhân khi giành thêm FIFA The Best 2025 và mới nhất là Globe Soccer Award cho Cầu thủ hay nhất thế giới.

Việc thâu tóm trọn bộ ba danh hiệu lớn trong cùng một năm đã giúp ngôi sao người Pháp đi vào lịch sử bóng đá hiện đại, sánh vai với Cristiano Ronaldo.

Theo thống kê, Ronaldo từng làm được điều tương tự vào năm 2016 và lặp lại thành tích ấn tượng này ngay trong năm tiếp theo. Trong lịch sử bóng đá, CR7 cũng là cầu thủ duy nhất chinh phục “hat-trick” danh hiệu cá nhân danh giá này trong hai năm liên tiếp.

Ronaldo thâu tóm hàng loạt danh hiệu ở giải Globe Soccer Award trong quá khứ.

Mùa giải 2024/25 được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Dembele. Sau nhiều năm bị hoài nghi vì chấn thương và sự thiếu ổn định, tiền đạo người Pháp đã đạt đến độ chín cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Anh tỏa sáng bằng những bàn thắng quan trọng, đồng thời thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh, trở thành nguồn cảm hứng trong lối chơi của PSG.

Việc Dembele được đặt cạnh Ronaldo về mặt thành tích cá nhân là minh chứng rõ ràng cho đẳng cấp mà anh đã vươn tới, đồng thời khẳng định vị thế của ngôi sao người Pháp trong làng bóng đá thế giới đương đại.

