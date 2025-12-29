Tiền đạo 0 đồng buộc Premier League phải nhìn lại

Từ một bàn sau 10 trận đến bảy bàn trong sáu trận, Dominic Calvert-Lewin đang đi con đường ít ai ngờ tới.

Sự hồi sinh ở Leeds không chỉ đưa Calvert-Lewin trở lại tâm điểm Premier League, mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn: khi phong độ trở lại, cánh cửa tuyển Anh có thực sự mở ra?

Từ hoài nghi đến phong độ bùng nổ

Chỉ vài tuần trước, Dominic Calvert-Lewin vẫn bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Một bàn thắng trong 10 lần ra sân đầu tiên mùa này là thống kê đủ khiến người ta tin rằng những năm tháng tốt nhất của anh đã trôi qua. Chấn thương triền miên trong giai đoạn cuối ở Everton càng củng cố hoài nghi ấy.

Nhưng bóng đá hiếm khi đi theo đường thẳng. Bốn tuần sau, Calvert-Lewin trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất ở Premier League.

7 bàn trong sáu trận. Bàn thắng mới nhất vào lưới Sunderland tối 28/12 giúp cựu tiền đạo Everton có 8 bàn mùa này, qua đó trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Chuỗi sáu trận ghi bàn liên tiếp đưa Calvert-Lewin vào nhóm rất hẹp. Anh là cầu thủ người Anh thứ 11 trong lịch sử Premier League làm được điều đó. Ngay cả Harry Kane, biểu tượng săn bàn của tuyển Anh, cũng chưa từng chạm tới chuỗi này. Lần gần nhất một tiền đạo người Anh làm tốt hơn là Jamie Vardy, với tám trận liên tiếp cho Leicester năm 2019.

Những con số ấy không đến từ may mắn. Chúng đến từ bối cảnh mới mà Calvert-Lewin đang được đặt vào.

Gia nhập Leeds United theo dạng chuyển nhượng tự do, Calvert-Lewin bước vào một môi trường khác hẳn Everton giai đoạn cuối. Dưới tay Daniel Farke, Leeds chuyển sang sơ đồ phản công 3-5-2, thứ bóng đá ưu tiên cường độ, chuyển trạng thái nhanh và đưa bóng vào vòng cấm sớm.

Đó là điều Calvert-Lewin cần. Anh không phải tiền đạo sống bằng những pha xử lý ngẫu hứng. Điểm mạnh của tiền đạo người Anh là chọn vị trí, đánh hơi khoảng trống và khả năng không chiến.

Trong sơ đồ mới, Leeds đưa nhiều cầu thủ vào khu vực cấm địa, buộc hàng thủ đối phương phải phân tán sự tập trung. Khoảng trống nhỏ xuất hiện, và Calvert-Lewin tận dụng chúng.

Bàn thắng vào lưới Sunderland là ví dụ điển hình. Một pha phối hợp mà cả 11 cầu thủ Leeds đều chạm bóng, kết thúc bằng đường căng ngang thấp của Brenden Aaronson.

Calvert-Lewin không cần hai chạm. Chỉ một pha xuất hiện đúng thời điểm, thoát khỏi sự kèm cặp và kết thúc gọn gàng. Đó là bản năng trung phong cổ điển.

Các HLV đối thủ và cựu cầu thủ đều nói chung một điều: khả năng chọn thời điểm của Calvert-Lewin đang ở mức rất cao. Khi thể trạng được duy trì, anh trở lại đúng phiên bản từng khiến Everton hưởng lợi suốt nhiều năm, nơi anh ghi 57 bàn sau 239 trận Premier League.

Điểm khác biệt lần này là sự kiên nhẫn. Leeds không đòi hỏi anh phải làm mọi thứ. Họ chơi cho anh, nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Điều đó giúp Calvert-Lewin được giải phóng khỏi áp lực phải “gánh đội” mỗi tuần.

Cánh cửa tuyển Anh: cơ hội hay ảo ảnh?

Phong độ hiện tại tất yếu kéo theo câu chuyện tuyển Anh. Calvert-Lewin có 11 lần khoác áo đội tuyển, ghi bốn bàn, nhưng đã vắng mặt từ Euro 2020. World Cup sắp tới là mục tiêu rõ ràng, nhưng con đường không hề bằng phẳng.

Ở vị trí trung phong, Harry Kane là lựa chọn số một không thể tranh cãi. Phía sau, sự cạnh tranh khốc liệt. Ollie Watkins đang có lợi thế nhờ tốc độ, khả năng kéo giãn hàng thủ và kinh nghiệm tạo ảnh hưởng tại các giải đấu lớn.

Danny Welbeck ghi bàn đều đặn cho Brighton. Marcus Rashford tìm lại phong độ tại Barcelona. Ivan Toney vẫn là phương án tạo đột biến từ ghế dự bị.

Calvert-Lewin mang đến điều khác biệt. Anh mạnh trong không chiến, phù hợp với những trận cần phương án B. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ xét phong độ ngắn hạn.

Thomas Tuchel sẽ phải quyết định mang theo bao nhiêu trung phong chuyên biệt. Hai hay ba cái tên có thể thay đổi tất cả.

Nếu Tuchel chọn ba, Calvert-Lewin có cơ hội thật sự. Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là duy trì phong độ. Chuỗi sáu trận là ấn tượng, song World Cup không được quyết định trong một tháng.

Calvert-Lewin từng đạt đỉnh với 21 bàn trên mọi đấu trường mùa 2020-21 dưới thời Carlo Ancelotti. So với con số ấy, hiện tại vẫn là chặng đường dài. Nhưng điều quan trọng hơn là cảm giác chơi bóng. Chính anh thừa nhận đã trải qua nhiều thăng trầm, nhiều thử thách về tinh thần và thể chất.

Sự khác biệt lớn nhất lúc này là niềm tin. Khi ghi bàn đều đặn, tiền đạo chơi khác. Khi được đá liên tục, cơ thể phản hồi tích cực hơn. Khi hệ thống hỗ trợ đúng cách, bản năng được giải phóng.

Leeds đang hưởng lợi từ phiên bản ấy của Calvert-Lewin. Còn tuyển Anh, nếu nhìn thuần túy vào phong độ và vai trò chiến thuật, không thể bỏ qua anh. Nhưng cánh cửa chưa mở hẳn. Nó chỉ hé ra.

Calvert-Lewin làm được phần khó nhất: trở lại cuộc trò chuyện. Phần còn lại phụ thuộc vào việc anh có thể duy trì điều này trong suốt mùa giải hay không. Premier League từng chứng kiến nhiều “cơn sốt ngắn hạn”. World Cup đòi hỏi nhiều hơn thế.

Với Calvert-Lewin, đây không còn là câu chuyện hoài nghi. Đây là cuộc kiểm chứng kéo dài. Và lần này, anh có đủ cơ sở để tin rằng mình vẫn chưa bị thời gian bỏ lại phía sau.