Tiền đạo Anh hồi sinh ngoạn mục

Đêm 28/12, Dominic Calvert-Lewin ghi bàn giúp Leeds cầm hòa Sunderland 1-1 ở vòng 18 Premier League.

Sunderland tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại sân nhà khi kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 9. Tuy nhiên, ánh hào quang của trận đấu lại thuộc về Dominic Calvert-Lewin.

Chân sút bị Everton thải loại vào mùa hè đang hồi sinh mạnh mẽ và đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp, điều ngay cả Harry Kane cũng không làm được trong sự nghiệp ở Ngoại hạng Anh. Tiền đạo này còn đi vào lịch sử Leeds khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp kể từ mùa giải 1959/60.

Calvert-Lewin (giữa) tỏa sáng.

Không khí trận đấu diễn ra khá trầm lắng trong những phút đầu, với điểm nhấn chủ yếu đến từ các quyết định gây tranh cãi liên quan đến Joe Rodon. Trung vệ của Leeds hai lần bị phạm lỗi nhưng không được hưởng phạt và việc cố gắng tiếp tục thi đấu của anh đã dẫn đến bước ngoặt quan trọng. Phút 28, Rodon không kịp theo kèm Simon Adingra, để cầu thủ Sunderland đón đường chuyền ngược tinh tế của Granit Xhaka và dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Rodon sau đó buộc phải rời sân, và Leeds bắt đầu gia tăng sức ép. Những cơ hội liên tiếp xuất hiện, đáng chú ý là pha đánh đầu của Jaka Bijol từ quả phạt góc hay cú sút hiểm hóc của Brenden Aaronson, chỉ bị ngăn chặn bởi pha cản phá xuất thần của Trai Hume ngay trên vạch vôi trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Leeds nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Một pha phản công sắc bén khiến hàng thủ Sunderland lúng túng, tạo điều kiện để Aaronson kiến tạo cho Dominic Calvert-Lewin dứt điểm gọn gàng.

Dù kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian còn lại, Leeds không thể tận dụng ưu thế để giành trọn ba điểm. Jayden Bogle bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, và Sunderland kiên cường bảo vệ thành quả. Một điểm giúp Leeds nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng, trong khi Sunderland sẽ tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.