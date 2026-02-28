Thủ môn Cao Văn Bình tỏa sáng

Tối 28/2, Cao Văn Bình giữ sạch lưới giúp Sông Lam Nghệ An vượt qua Hà Tĩnh với tỷ số 1-0 thuộc vòng 14 V.League.

Trên sân vận động Hà Tĩnh, bàn thắng duy nhất đến từ khoảnh khắc lóe sáng của Olaha ở phút 22. Cú sút xa sấm sét ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc cao, không cho Thanh Tùng cơ hội cản phá. Tuy nhiên, nếu không có sự xuất sắc của Văn Bình trong khung gỗ, lợi thế ấy khó được bảo toàn.

Chỉ một phút sau bàn thua, Hà Tĩnh có cơ hội gỡ hòa khi Atshimene Charles bật cao đánh đầu cận thành. Văn Bình phản xạ xuất thần, cứu thua trong gang tấc. Cuối hiệp một, đến lượt Albertine đối mặt, nhưng thêm một lần nữa thủ môn của SLNA làm chủ tình huống, qua đó khép lại 45 phút đầu với lợi thế mong manh cho đội khách.

Sang hiệp hai, Hà Tĩnh gia tăng sức ép, kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục dồn quân sang phần sân SLNA. Dù vậy, mọi nỗ lực đều bị chặn đứng trước sự chắc chắn của Văn Bình và hàng thủ chơi kỷ luật. Đáng chú ý nhất là tình huống phút 87 khi Viktor Lê thoát xuống đối mặt, nhưng áp lực từ thủ thành SLNA khiến cú dứt điểm đi chệch cột dọc.

Trong thế trận phải lùi sâu chống đỡ, Văn Bình phản xạ tốt và chỉ huy hàng phòng ngự tỉnh táo, giữ nhịp cho đội nhà. Chiến thắng 1-0 giúp SLNA vươn lên vị trí thứ 8 với 16 điểm, chỉ còn kém Hà Tĩnh đúng 1 điểm. Nhưng hơn hết, trận derby thuộc về Cao Văn Bình khi anh trở thành người hùng thầm lặng trong khung gỗ.