Thủ môn Cao Văn Bình tỏa sáng

  • Thứ bảy, 28/2/2026 20:43 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Tối 28/2, Cao Văn Bình giữ sạch lưới giúp Sông Lam Nghệ An vượt qua Hà Tĩnh với tỷ số 1-0 thuộc vòng 14 V.League.

Trên sân vận động Hà Tĩnh, bàn thắng duy nhất đến từ khoảnh khắc lóe sáng của Olaha ở phút 22. Cú sút xa sấm sét ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc cao, không cho Thanh Tùng cơ hội cản phá. Tuy nhiên, nếu không có sự xuất sắc của Văn Bình trong khung gỗ, lợi thế ấy khó được bảo toàn.

Chỉ một phút sau bàn thua, Hà Tĩnh có cơ hội gỡ hòa khi Atshimene Charles bật cao đánh đầu cận thành. Văn Bình phản xạ xuất thần, cứu thua trong gang tấc. Cuối hiệp một, đến lượt Albertine đối mặt, nhưng thêm một lần nữa thủ môn của SLNA làm chủ tình huống, qua đó khép lại 45 phút đầu với lợi thế mong manh cho đội khách.

Sang hiệp hai, Hà Tĩnh gia tăng sức ép, kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục dồn quân sang phần sân SLNA. Dù vậy, mọi nỗ lực đều bị chặn đứng trước sự chắc chắn của Văn Bình và hàng thủ chơi kỷ luật. Đáng chú ý nhất là tình huống phút 87 khi Viktor Lê thoát xuống đối mặt, nhưng áp lực từ thủ thành SLNA khiến cú dứt điểm đi chệch cột dọc.

Trong thế trận phải lùi sâu chống đỡ, Văn Bình phản xạ tốt và chỉ huy hàng phòng ngự tỉnh táo, giữ nhịp cho đội nhà. Chiến thắng 1-0 giúp SLNA vươn lên vị trí thứ 8 với 16 điểm, chỉ còn kém Hà Tĩnh đúng 1 điểm. Nhưng hơn hết, trận derby thuộc về Cao Văn Bình khi anh trở thành người hùng thầm lặng trong khung gỗ.

Thủ môn Cao Văn Bình bất lực trước CLB Hà Nội

Tối 31/1, thủ môn Cao Văn Bình không thể giúp Sông Lam Nghệ An (SLNA) tránh khỏi thất bại 1-3 trước CLB Hà Nội thuộc vòng 12 V.League.

20:00 31/1/2026

Thủ môn Cao Văn Bình khoe 'gia tài' sau khi trở về từ VCK U23 châu Á

"Gia tài' trong suốt những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp gồm bằng khen, huy chương được thủ môn Cao Văn Bình nâng niu, treo kín bức tường nhà.

15:00 28/1/2026

Cao Văn Bình không áp lực khi dự bị cho Trung Kiên

Là thủ môn dự bị, chỉ ra sân ở trận cuối cùng và tỏa sáng giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 tại U23 châu Á 2026 nhưng Cao Văn Bình không hề áp lực trước phong độ và màn trình diễn ấn tượng của Trần Trung Kiên.

14:00 28/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Cao Văn Bình Nghệ An Hà Tĩnh Cao Văn Bình

    Đọc tiếp

    HAGL thua nguoc CAHN hinh anh

    HAGL thua ngược CAHN

    5 phút trước 21:15 28/2/2026

    0

    Tối 28/2, CAHN xây chắc ngôi đầu bảng khi vượt qua HAGL với tỷ số 3-1 thuộc vòng 14 V.League.

    Futsal nu Viet Nam thua Thai Lan hinh anh

    Futsal nữ Việt Nam thua Thái Lan

    44 phút trước 20:36 28/2/2026

    0

    Tối 28/2, tuyển futsal nữ Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 2-4 trước Thái Lan thuộc bán kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026.

