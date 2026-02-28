Qatar căng thẳng, trận Argentina - Tây Ban Nha được theo dõi sát sao

Tên lửa Iran rơi xuống lãnh thổ Qatar khiến không phận nước này đóng cửa, làm dấy lên lo ngại về trận Finalissima giữa Argentina và Tây Ban Nha vào ngày 27/3.

Messi có thể đối đầu tuyển Tây Ban Nha vào tháng 3.

Qatar dự kiến đăng cai trận Finalissima (Siêu cúp giữa nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ) giữa Argentina và Tây Ban Nha sau một tháng nữa. Tuy nhiên, những diễn biến quân sự sáng 28/2 khiến dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về mức độ an toàn của sự kiện.

Theo MARCA, một số công dân Tây Ban Nha đang sinh sống tại Doha cho biết họ nhìn thấy tên lửa bay qua không phận gần khu vực sân Lusail, nơi dự kiến tổ chức trận đấu. Thông tin này lập tức tạo ra sự chú ý, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang.

Hiện tại, chưa có bất kỳ thông báo nào cho thấy Finalissima sẽ bị hoãn hoặc hủy. Việc đưa ra kết luận vào lúc này được đánh giá là quá sớm. Tuy nhiên, tình hình tại Qatar vẫn được theo dõi sát sao.

Theo các nguồn tin, những tên lửa nói trên được cho là nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar và đã bị đánh chặn. Không có báo cáo về thiệt hại đối với dân thường.

Chính phủ Qatar phát đi thông điệp trấn an người dân, nhưng đồng thời quyết định đóng cửa không phận. Các chuyến bay thương mại tạm ngừng hoạt động và người dân được khuyến cáo ở trong nhà như biện pháp phòng ngừa.

Qatar, cùng với Saudi Arabia và UAE, được xem là đồng minh của Mỹ trong bối cảnh xung đột hiện tại với Iran.

Với Finalissima, mọi công tác chuẩn bị vẫn đang được duy trì theo kế hoạch. Tuy nhiên, diễn biến an ninh trong những tuần tới sẽ đóng vai trò quyết định đối với việc tổ chức trận đấu đúng lịch vào ngày 27/3.