Argentina và Tây Ban Nha chốt địa điểm đá chung kết liên lục địa

Trận chung kết liên lục địa “Finalissima” rất được mong chờ, nơi nhà vô địch Nam Mỹ Argentina đối đầu với đội vô địch Euro Tây Ban Nha, sẽ diễn ra tại Qatar.

Messi và tuyển Argentina sẽ có màn so tài đáng chờ đợi với Tây Ban Nha.

Theo Marca, sân vận động Lusail tại Qatar – nơi Lionel Messi cùng các đồng đội nâng cao cúp vàng World Cup 2022 – sẽ là địa điểm diễn ra trận cầu đỉnh cao này vào ngày 28/3/2026. Sau nhiều cuộc thảo luận giữa các lãnh đạo của FIFA và UEFA để tìm kiếm một thời điểm phù hợp trong lịch thi đấu vốn chật kín, cuối cùng, công tác tổ chức cho trận “Finalissima” cũng được định hình.

Trận đấu sẽ diễn ra trùng với thời điểm vòng play-off liên lục địa của World Cup 2026. Bởi thế, để trận đấu diễn ra theo đúng kế hoạch, cả hai đội bóng cần phải giành được suất tham dự World Cup 2026.

Lúc này, đội bóng của Messi đã giành quyền vào vòng chung kết. Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn chưa có chiếc vé dự vòng chung kết. "La Roja" sẽ phải chờ đến tháng 11. Dẫu vậy, khả năng tuyển Tây Ban Nha giành vé dự World Cup 2026 trước tháng 3 năm sau gần như sẽ xảy ra.

Về lý do chọn Qatar, đại diện Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) tiết lộ Doha được làm địa điểm tổ chức do khoảng cách di chuyển thuận lợi cho cả hai đội và điều kiện khí hậu ôn hòa vào cuối tháng 3.

Trận “Finalissima” được khởi động lại từ năm 2020, là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch của các giải đấu lớn nhất thế giới: Copa America và Euro.

Vào tháng 6/2022, Argentina đã đánh bại Italy với tỷ số 3-0 tại sân Wembley, Anh, trong trận “Finalissima” đầu tiên theo thể thức mới, khẳng định sức mạnh của mình sau khi vô địch Copa América 2021.