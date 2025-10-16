Havertz gây kinh ngạc

Đội ngũ y tế của Arsenal ấn tượng về nỗ lực hồi phục của tiền đạo Kai Havertz, sau khi cầu thủ người Đức trải qua ca phẫu thuật đầu gối.

Arsenal lạc quan về khả năng hồi phục nhanh của Kai Havertz.

Theo The Times, tiền đạo người Đức đang phục hồi thần tốc sau chấn thương và có thể sớm trở lại thi đấu. Havertz trải qua ca phẫu thuật đầu gối hồi cuối tháng 8 và dự kiến chỉ trở lại vào cuối năm. Tuy nhiên, với đà phục hồi gây kinh ngạc, anh có thể trở lại sớm hơn dự kiến.

Havertz hiện bước vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục và có khả năng trở lại ngay tháng 11. Điều này khiến đội ngũ y tế của "Pháo thủ" bất ngờ trước sự chuyên nghiệp và quyết tâm lấy lại phong độ sau chấn thương. Sự tiến bộ vượt bậc này không chỉ giúp anh rút ngắn thời gian vắng mặt mà còn mang lại hy vọng lớn cho Arsenal trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Havertz dính chấn thương đầu gối sau trận đấu với Manchester United vào ngày 17/8, và cần tiến hành phẫu thuật. Ban đầu, đội ngũ y tế của Arsenal lo ngại chân sút này tái phát chấn thương đầu gối, vấn đề thường gây ra cơn ác mộng với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp.

Hồi tháng 2, Havertz cũng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa 2024/25. CĐV Arsenal đang rất háo hức chờ đón sự trở lại của Havertz, người được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng và đóng góp quan trọng vào thành công của đội bóng mùa này.