Tiền đạo Qatar vượt mặt Son Heung-min ở vòng loại World Cup

Almoez Ali của Qatar dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á với 12 bàn. Chân sút 29 tuổi tiếp tục giữ vững phong độ, là đầu tàu trên hàng công của đội tuyển Qatar trong nhiều năm qua.
Son Heung-min xếp ngay sau Ali với 10 pha lập công. Giống tiền đạo người Qatar, Son cũng là thủ lĩnh hàng công, gánh vác trọng trách ghi bàn cho tuyển Hàn Quốc tại vòng loại World Cup.
Có cùng số bàn với Son là Mehdi Taremi, chân sút số một của bóng đá Iran. Mùa này, Taremi cũng duy trì phong độ ổn định ở cấp CLB với 4 bàn sau 7 trận trong màu áo Olympiakos.
Ali Olwan, tiền đạo người Iraq, đứng thứ tư với 9 bàn thắng. Tuy nhiên, đội tuyển Iraq vẫn chưa giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 mà sẽ phải đá play-off với UAE.
Ayase Ueda là tay săn bàn số một của tuyển Nhật Bản tại vòng loại với 8 bàn thắng. Anh vừa góp một bàn trong chiến thắng 3-2 của Nhật Bản trước Brazil ở trận giao hữu hôm 14/10.
Sardar Azmoun, ngôi sao khác của Iran, cũng có 8 bàn từ đầu vòng loại. Cùng với Taremi, anh được kỳ vọng dẫn dắt hàng công của đội tuyển Iran tại World Cup 2026.
Ngoài ra, Aymen Hussein (18 - Iraq), Fabio Lima (UAE) và Yazan Al-Naimat (Jordan) cũng đều cán mốc 8 bàn thắng, góp mặt trong nhóm những chân sút hay nhất vòng loại.
