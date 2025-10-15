8 đội tuyển châu Á giành vé dự World Cup 2026

|
Hồi tháng 3, Nhật Bản là đội tuyển đầu tiên giành suất tới World Cup 2026, không tính các đội chủ nhà. Đây cũng là kỳ World Cup thứ 8 liên tiếp mà quốc gia này góp mặt kể từ năm 1998.
|
Sau chiến thắng 2-0 trước Iraq hồi tháng 6, Hàn Quốc cũng giành vé dự World Cup 2026. Đội bóng xứ kim chi tiếp tục thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh của một trong những ông lớn hàng đầu châu lục.
|
Iran góp mặt ở kỳ World Cup thứ 4 liên tiếp kể từ năm 2014. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng ở các kỳ trước.
|
Chiến thắng 2-1 trước Saudi Arabia hồi tháng 6 giúp Australia góp mặt tại World Cup 2026. Đây là lần thứ 7 đội tuyển xứ chuột túi tranh tài tại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
|
Uzbekistan tạo nên địa chấn khi lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2026. Đội tuyển này trình làng một tập thể gắn kết, kỷ luật, có bản sắc riêng thay vì phụ thuộc vào các ngôi sao đơn lẻ.
|
Tương tự Uzbekistan, Jordan cũng có lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Đội bóng Tây Á chuyển mình từ một tập thể tầm trung, thường chơi phòng ngự và tận dụng lợi thế sân nhà, thành một thế lực mới ở châu Á.
|
Rạng sáng 15/10, Saudi Arabia hòa 0-0 trước Iraq, qua đó giành tấm vé góp mặt ở World Cup lần thứ ba liên tiếp, sau các năm 2018 và 2022.
|
Cũng ở lượt trận này, Qatar đánh bại UAE 2-1 và giành quyền tham dự World Cup 2026. Sau kỳ World Cup 2022 tổ chức trên sân nhà, Qatar kỳ vọng tạo bất ngờ ở giải đấu năm sau.
Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.