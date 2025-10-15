Messi tạo kiệt tác kiến tạo

Đội tuyển Argentina tiếp tục trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp trong trận giao hữu với Puerto Rico, và như thường lệ, Lionel Messi lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Cú đánh gót thiên tài của Messi Sáng 15/10, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn, đặc biệt với pha đánh góp kiến tạo giúp Argentina vùi dập Puerto Rico 6-0 trong trận giao hữu.

Trên sân Chase Stadium rực rỡ ánh đèn sáng 15/10, “số 10” huyền thoại thắp sáng Miami bằng một pha kiến tạo mê hoặc - tinh tế đến mức khiến khán giả phải bật dậy vỗ tay. Phút 23, sau chuỗi ban bật chuẩn xác mang thương hiệu Scaloni, Messi xuất hiện trong vòng cấm với vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Anh ngẩng đầu quan sát, rồi khẽ nhấc chân, thả quả bóng bổng qua đầu hàng thủ Puerto Rico, mở ra cơ hội hoàn hảo cho Gonzalo Montiel. Hậu vệ phải của Argentina không bỏ lỡ, tung cú volley đẹp mắt hạ gục thủ thành Cutler de Jesus.

Khán đài Chase Stadium như vỡ òa. Các đồng đội ùa đến chia vui với người đội trưởng - người vừa sáng tác thêm một “đường bóng nghệ thuật” khác trong bộ sưu tập những khoảnh khắc kỳ diệu của mình.

Chưa dừng lại ở đó, phút 36, Messi lại là điểm khởi đầu cho bàn thắng thứ ba. Từ giữa sân, anh tung đường chuyền chéo cánh chuẩn xác như vẽ, mở toang cánh cửa cho Jose Manuel Lopez thoát xuống. Tiền đạo trẻ căng ngang trở lại để Alexis Mac Allister - với cú sút quyết đoán và gọn gàng - đưa bóng găm thẳng vào lưới, nâng tỉ số lên 3–0.

Leo Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi Argentina.

Khi tiếng còi hiệp một vang lên, Argentina bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3 bàn cùng thế trận áp đảo. Sự gắn kết giữa Messi, Molina và Mac Allister khiến mọi pha bóng của nhà vô địch thế giới trở nên mềm mại mà sắc bén, như một bản hòa tấu hoàn hảo của tốc độ, kỹ thuật và trí tuệ.

Một đêm Miami thấm đẫm dấu ấn Messi - nơi mỗi cú chạm bóng của anh lại gợi nhắc vì sao thế giới vẫn luôn gọi anh là “thiên tài”. Sau 90 phút, Argentina đè bẹp đối thủ với tỷ số đậm 6-0, nhờ các bàn thắng của Alexis Mac Allister (cú đúp), Gonzalo Montiel, Steven Echevarria (phản lưới nhà) và Lautaro Martinez (cú đúp).