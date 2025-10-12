Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi xây chắc ngôi vua phá lưới MLS

  • Chủ nhật, 12/10/2025 09:13 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Siêu sao người Argentina góp công lớn trong chiến thắng 4-0 của Inter Miami trước Atlanta United ở vòng 33 MLS sáng 12/10.

Messi tỏa sáng trước Atlanta United. Ảnh: Reuters.

Trên sân nhà Chase, Messi ghi cú đúp ở các phút 39 và 67 giúp mang về 3 điểm cho Inter Miami. Hai cầu thủ còn lại ghi bàn cho đội chủ nhà là Luis Suarez và Jordi Alba.

Các pha lập công nói trên giúp Messi xây chắc ngôi vị vua phá lưới MLS với 26 bàn, hơn người xếp sau Denis Bouanga của LAFC 2 bàn.

Messi vẫn thi đấu cho Inter Miami thay vì tập trung cùng tuyển Argentina cho loạt trận FIFA Days tháng 10. Siêu sao 38 tuổi này được HLV Lionel Scaloni cho nghỉ ngơi thay vì phải ra sân ở các trận giao hữu với Venezuela và Puerto Rico.

Nhiều tuyển thủ Argentina nhân dịp không phải thi đấu cũng đến sân Chase để xem Messi thi đấu. Khi chứng kiến M10 ghi bàn, nhóm cầu thủ này tỏ ra phấn khích và bật dậy ăn mừng.

Chiến thắng trước Atlanta United giúp Inter Miami vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng MLS khu vực miền Đông với 62 điểm, kém đội đầu bảng Philadelphia Union 4 điểm.

Ở trận kế tiếp, Messi cùng đồng đội sẽ làm khách trên sân của Nashville vào ngày 19/10.

Cú sút cực tệ của Messi Sáng 1/10, Lionel Messi đưa bóng thẳng lên trời trong thất bại 3-5 của Inter Miami trước Chicago Fire thuộc vòng 32 MLS. Trước đó ở phút 52, anh cũng dứt điểm trúng cột dọc.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

