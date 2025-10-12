Câu nói làm dậy sóng bóng đá Malaysia

Dư luận Malaysia phẫn nộ với HLV Peter Cklamovsk sau phát biểu đổ lỗi cho Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) vụ 7 cầu thủ nhập tịch.

HLV Peter Cklamovsk được cho là "đổ thêm dầu vào lửa" vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia

"Bóng đá Malaysia tiếp tục dậy sóng", tờ báo hàng đầu Malaysia New Straits Times viết. Cựu tuyển thủ Datuk Jamal Nasir công khai chỉ trích HLV trưởng Peter Cklamovski, cho rằng chiến lược gia người Australia "vượt quá giới hạn" khi phát ngôn thiếu tôn trọng FAM.

Theo Jamal, những lời công kích của Cklamovski trong cuộc họp báo sau trận thắng Lào 3-0 ở vòng loại 3 Asian Cup 2027 hôm 9/10 là không thể chấp nhận được đối với một người đang dẫn dắt tuyển quốc gia. Ông nhấn mạnh: "Dù ai trả lương cho Cklamovski đi nữa, khi dẫn dắt 'Harimau Malaya', ông ta phải đại diện cho đất nước. Đội tuyển quốc gia thuộc quyền FAM, và nếu không có FAM, 'Harimau Malaya' không tồn tại. Nếu là tôi, tôi sẽ sa thải ông ta ngay lập tức".

Jamal cũng kêu gọi FAM không được im lặng trước vụ việc, tổ chức này phải khẳng định quyền uy của mình và công khai giải thích cho người hâm mộ. "Khi chuyện như thế này xảy ra, khán giả cần câu trả lời. Nếu FAM cứ im lặng, người hâm mộ sẽ dần mất niềm tin", ông nói thêm.

Cựu hậu vệ Pahang đồng thời cáo buộc câu nói của Cklamovski "tự mâu thuẫn" với chính triết lý đoàn kết mà ông từng rao giảng khi mới nhậm chức. "Lúc đầu, ông ta luôn nói về tinh thần đồng đội, sự hòa hợp. Nhưng giờ, chính lời nói của ông lại chia rẽ bóng đá Malaysia", Jamal thẳng thắn.

Tranh cãi nổ ra sau khi Cklamovski đề cập đến vụ FIFA treo giò 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vì nghi vấn gian lận hồ sơ. Trong buổi họp báo, ông nói: "Tất cả rắc rối với FIFA, sai sót hành chính hay bất cứ điều gì đang diễn ra, đó là việc của FAM".

Phát ngôn này bị xem là vi phạm Điều 91 trong điều lệ FAM, cấm mọi quan chức đưa ra tuyên bố công khai làm tổn hại hình ảnh tổ chức. Mức phạt có thể gồm cảnh cáo, phạt tiền hoặc đình chỉ công tác.

Bóng đá Malaysia đang lao đao vì dàn cầu thủ nhập tịch.

Trong quá khứ, FAM từng mạnh tay với các HLV nội. Năm 2010, B. Sathianathan bị cấm 6 tháng vì công khai chỉ trích lịch thi đấu. Năm 2015, Datuk Dollah Salleh bị phạt 5.000 ringgit vì phản đối trọng tài tại AFF Cup. Gần đây, Tan Cheng Hoe cũng từng bị nhắc nhở "tuân thủ quy tắc phát ngôn" sau khi bình luận về công tác điều hành trong giai đoạn dịch Covid-19.

Bình luận về vụ việc, chuyên gia thể thao Datuk Dr. Pekan Ramli cho rằng Cklamovski có quyền nêu quan điểm, nhưng vượt quá giới hạn chuyên nghiệp. "Ông ta làm công việc của mình, còn FAM làm phần của họ. Không cần can thiệp vào mọi chuyện. Đội tuyển quốc gia thuộc quyền quản lý của FAM, nên khi phát ngôn về FAM, cần cẩn trọng", Pekan nói.

Ông cho rằng một số phát biểu trước đây của Cklamovski, như ám chỉ có người phá hoại đội tuyển, khiến hình ảnh FAM bị ảnh hưởng: "Là HLV, ông ấy nên tập trung vào bóng đá. Nếu có điều gì cần nói, hãy trao đổi nội bộ. Không có FAM thì sẽ không có đội tuyển, cũng chẳng có nguồn ngân sách để hoạt động".

Pekan cũng kêu gọi FAM xử lý công bằng, không phân biệt giữa HLV nội và ngoại: "Ít nhất, ông ta nên bị cảnh cáo hoặc yêu cầu giải trình. Nếu HLV nội bị phạt vì phát ngôn, thì HLV ngoại cũng phải chịu trách nhiệm tương tự. Nếu không, FAM sẽ bị xem là thiên vị. FAM cần bảo vệ hình ảnh chuyên nghiệp. Nếu im lặng, người ta sẽ cho rằng FAM sợ hoặc yếu thế. Đó là điều tệ hại cho uy tín của tổ chức".

Trong khi đó, quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi tỏ ra ôn hòa, kêu gọi "mọi người tập trung ủng hộ đội tuyển và các cầu thủ đang chiến đấu vì màu cờ sắc áo", đồng thời khuyên Cklamovski hướng toàn bộ sự tập trung vào trận gặp Lào tại Bukit Jalil vào ngày 14/10.