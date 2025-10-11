Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Có hay không bên thứ ba gây họa cho bóng đá Malaysia?

Án phạt của FIFA dành cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia khiến dư luận đặt câu hỏi liệu những người đại diện có liên quan gì đến sai phạm trong hồ sơ nhập tịch?

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từng thừa nhận lỗi kỹ thuật trong vụ nhập tịch khi một nhân viên tải lên hồ sơ do người đại diện cung cấp. Chi tiết này khiến dư luận dậy sóng sau khi FIFA kết luận có tài liệu giả mạo trong quá trình xác minh quốc tịch. Hậu quả 7 cầu thủ bị treo giò 12 tháng.

Một người đại diện giấu tên chia sẻ với The Star rằng vai trò của họ thường bị hiểu sai. "Công việc của chúng tôi chỉ tìm và giới thiệu những cầu thủ đủ điều kiện cho FAM. Chúng tôi không xử lý giấy tờ hay hồ sơ nhập tịch", ông nói.

Theo vị đại diện này, quá trình nhập tịch luôn do các cơ quan Malaysia hoặc FAM thực hiện. "Người đại diện chỉ giới thiệu cầu thủ, còn việc hợp thức hóa quốc tịch diễn ra hoàn toàn tại Malaysia", ông khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh FIFA quy định rất nghiêm về tính hợp lệ của cầu thủ, chia làm hai nhóm gồm nhập tịch theo diện cư trú, và đủ điều kiện theo huyết thống, tức có cha, mẹ hoặc ông bà sinh ra ở quốc gia đó. "Không có khái niệm 'cầu thủ gốc' trong hệ thống của FIFA", ông nói thêm.

Trong khi dư luận tiếp tục tranh cãi về sự phụ thuộc của Malaysia vào các cầu thủ nhập tịch, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ là ai chịu trách nhiệm cuối cùng cho những hồ sơ sai lệch?

Khi bóng đá Malaysia đứng trước tòa án của chính mình

Khi scandal cầu thủ nhập tịch làm rúng động bóng đá Malaysia, giới quan sát lập tức nhớ đến vụ bê bối từng khiến Timor-Leste bị trục xuất khỏi Asian Cup gần một thập kỷ trước.

32:1917 hôm qua

Tuyên bố làm rúng động bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia tiếp tục rung chuyển khi cựu Thủ tướng Tun Dr. Mahathir Mohamad tuyên bố "có người đứng trên pháp luật" trong vụ bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

32:1924 hôm qua

'Tuyển Malaysia trông như đến từ châu Âu'

Huyền thoại Datuk James Wong gọi án phạt của FIFA là "cú tát đáng xấu hổ", nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người đang điều hành bóng đá Malaysia.

48:2877 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

