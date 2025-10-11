Tuyên bố làm rúng động bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia tiếp tục rung chuyển khi cựu Thủ tướng Tun Dr. Mahathir Mohamad tuyên bố "có người đứng trên pháp luật" trong vụ bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

Bóng đá Malaysia đang lao đao vì bê bối nhập tịch.

Trong buổi trò chuyện trên podcast Top News của Sinar Daily, ông Mahathir khẳng định đằng sau vụ việc là "một nhân vật đầy quyền lực, người tin rằng mình đứng trên pháp luật". Theo ông, việc 7 cầu thủ gốc nước ngoài được hợp thức hóa để khoác áo đội tuyển quốc gia là "một nỗ lực có chủ đích nhằm gian lận ở cấp quốc tế".

“Nơi sinh thật của họ là ở Argentina, nhưng trong giấy tờ lại ghi Penang. Họ bịa ra điều đó, một hành động dối trá có hệ thống", ông nói thẳng.

Cựu Thủ tướng cho rằng vụ việc phơi bày tình trạng thực thi pháp luật có chọn lọc tại Malaysia: "Có những người không làm gì sai vẫn bị điều tra, trong khi kẻ phạm sai lầm thật sự thì lại được bỏ qua".

Vụ bê bối nổ ra sau khi FIFA phát hiện sai lệch trong hồ sơ đăng ký cầu thủ của Malaysia, khởi nguồn từ một đơn khiếu nại sau trận đấu hồi tháng 6. Theo kết luận, các tài liệu bị làm giả nhằm hợp thức hóa quốc tịch của nhóm cầu thủ gốc Argentina và Brazil, giúp họ đủ điều kiện dự vòng loại Asian Cup 2027.

Ông Mahathir nhấn mạnh, đây là "hành động của kẻ nghĩ rằng mình có thể thoát tội", đồng thời cảnh báo hậu quả khôn lường nếu tư duy chiến thắng bằng mọi giá tiếp tục tồn tại.

"Chúng ta muốn thắng, dù là bầu cử hay bóng đá, nhưng phải thắng một cách đúng đắn. Đừng gian lận", ông tuyên bố đây là "nỗi nhục quốc gia" khi Malaysia phải dựa vào cầu thủ ngoại rồi lại dính vào bê bối quốc tế.