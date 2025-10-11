HLV tuyển Malaysia gây tranh cãi

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia, Peter Cklamovski, gây ra phản ứng trái chiều khi đổ lỗi cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì lệnh trừng phạt từ FIFA.

HLV Peter Cklamovski bất ngờ chỉ trích FAM.

The Star dẫn lời HLV Cklamovski phát biểu: “Tôi được biết có rất nhiều chỉ trích tiêu cực nhắm vào Tunku Ismail (Hoàng thân Johor - nhân vật quyền lực có ảnh hưởng sâu rộng đến chương trình nhập tịch), điều này không công bằng".

"Các vấn đề liên quan đến FIFA, bao gồm lỗi hành chính, hoàn toàn thuộc trách nhiệm của FAM, không phải Tunku Ismail. Tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến người dân Malaysia: không có Tunku Ismail, bóng đá Malaysia đã chấm dứt. Tôi xin dừng tại đây”, HLV Cklamovski nhấn mạnh.

Vụ bê bối nhập tịch giả mạo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang làm rung chuyển bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt khi FIFA chính thức kết luận cơ quan này cùng bảy cầu thủ nhập tịch vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA 2025 về “Giả mạo và làm sai lệch tài liệu".

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ Malaysia hướng chỉ trích vào Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ) cho rằng ông này chính là người trực tiếp gian lận. Song, HLV Cklamovski lại đề cao Tunku Ismail và chỉ trích FAM: "Ông ấy (Tunku Ismail) là một lãnh đạo có tầm nhìn. Nếu không có Tunku Ismail, bóng đá Malaysia đã sụp đổ từ lâu”.

Hoàng thân Tunku Ismail Idris được cho là người đứng sau chính sách nhập tịch gian lận của Malaysia.

Huấn luyện viên trưởng Malaysia nói thêm: “Ai là người đem về tài trợ từ Thủ tướng và chính phủ? Là Tunku Ismail, không phải FAM. Ai nâng cao tiêu chuẩn, đảm bảo chúng tôi di chuyển trên chuyến bay riêng như những đội bóng chuyên nghiệp? Là Tunku Ismail. Sự hỗ trợ để chúng tôi thi đấu tốt nhất đều đến từ ông ấy”.

Phát biểu của HLV Cklamovski khiến không ít CĐV Malaysia phẫn nộ. "Ông ta chỉ muốn lấy lòng Tunku Ismail, tất cả người hâm mộ Malaysia đều biết ai mới chính là kẻ gian lận, FAM chỉ là bù nhìn", một CĐV tên Arif nói.

"Làm thế nào một HLV lại có thể công khai chỉ trích đơn vị chủ quản của mình (FAM), có lẽ ông ta trực tiếp nhận tiền và nhận lệnh từ Tunku Ismail chăng? Bóng đá Malaysia không khác gì trò hề", một CĐV khác nhận định.