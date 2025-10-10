Trào lưu nhập tịch làm thay đổi bóng đá châu Á

Các cầu thủ nhập tịch đang làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực của bóng đá châu Á, với những tác động rõ rệt được thể hiện ở tuyển Sri Lanka và Bangladesh.

Sri Lanka gây bất ngờ khi hạ Turkmenistan.

Ở loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 hôm 9/10, trong khi Sri Lanka viết nên kỳ tích nhờ sự đóng góp của các cầu thủ nhập tịch, Bangladesh cũng tạo nên trận cầu điên rồ với các ngôi sao trưởng thành từ châu Âu.

Tại bảng D, tuyển Sri Lanka ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên đánh bại Turkmenistan 1-0, mở ra cánh cửa đi tiếp. Chiến thắng ấn tượng là thành quả của sự kết hợp giữa các cầu thủ nhập tịch, những người mang đến chất lượng và kinh nghiệm từ các giải đấu quốc tế.

Bàn thắng quyết định của Sri Lanka được ghi bởi Leon Perera, người đang thi đấu ở Đức cho CLB hạng 5 LSK Hansa. Pha lập công bắt nguồn từ đường chuyền một chạm xuất sắc của Adhavan Rajamohan, người chơi cho IFK Haninge, một CLB hạng thấp của Thụy Điển.

Trước khi vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra, ít người nghĩ Sri Lanka có cơ hội cạnh tranh với Turkmenistan và Thái Lan ở bảng D. Thế nhưng, với dàn cầu thủ nhập tịch từ nước ngoài, Sri Lanka tạo nên bất ngờ khi có 6 điểm sau 3 trận, ngang bằng với Turkmenistan và Thái Lan.

Trong khi đó, Bangladesh có trận thua đầy đáng tiếc 3-4 trước Hong Kong (Trung Quốc), song thể hiện sự tiến bộ trông thấy. Bangladesh khởi đầu ấn tượng với bàn thắng mở tỷ số từ cú sút phạt của Hamza Choudhury, tiền vệ đang thuộc biên chế Leicester City, ở phút 13.

Hamza Choudhury là mẫu tiền vệ nhiều đội tuyển hạng khá của châu Á cũng phải mơ ước.

Choudhury cũng chính là cái tên đẳng cấp nhất của tuyển Bangladesh lúc này, khi đang khoác áo Leicester City FC ở giải hạng Nhất Anh. Hiển nhiên, mình anh không đủ để giúp đội bóng Nam Á tạo nên bất ngờ lớn.

Dẫu vậy, sự hiện diện của cầu thủ sinh ra ở Anh như Chowdhury giúp Bangladesh từ một đội bóng "chiếu dưới" ở châu Á bắt đầu lột xác thời gian qua.

Trào lưu nhập tịch đang ngày càng phổ biến ở bóng đá châu Á, giúp các đội tuyển nhỏ như Sri Lanka và Bangladesh nâng cao khả năng cạnh tranh. Rõ ràng cán cân quyền lực của bóng đá châu Á dần thay đổi.