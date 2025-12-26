'Bom tấn' Greenwood được kích nổ ở La Liga?

Tiền đạo Mason Greenwood trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng châu Âu, khi anh nằm trong tầm ngắm của Atletico Madrid.

Greenwood thu hút sự quan tâm của Atletico. Ảnh: Reuters.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Atletico đã dành nhiều tháng để phân tích và đánh giá các phương án tăng cường sức mạnh hàng công. Tiêu chí mà HLV Diego Simeone cùng cộng sự đặt ra khá rõ ràng: một cầu thủ giàu kỹ thuật, có khả năng tạo đột biến, biết cách định đoạt những trận cầu lớn và đặc biệt phù hợp với môi trường La Liga.

Trong số các cái tên được đưa vào tầm ngắm, Greenwood nổi lên như một ứng viên sáng giá. Thực tế, sự quan tâm của Atletico dành cho tiền đạo sinh năm 2001 không phải là điều mới mẻ. Khi còn thi đấu cho Getafe theo dạng cho mượn, Greenwood đã để lại dấu ấn đậm nét tại La Liga, gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn cũng như các nhà tuyển trạch của đội bóng áo sọc đỏ-trắng.

Tuy nhiên, theo Fichajes, Marseille không dễ dàng để chân sút chủ lực của mình rời đi. Đội bóng nước Pháp hét giá 100 triệu euro cho bất kỳ CLB nào muốn chiêu mộ cựu sao MU. Với hợp đồng còn dài hạn cùng phong độ ấn tượng, Marseille không chịu bất kỳ áp lực tài chính nào và tin rằng giá trị của Greenwood sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Về phía Atletico, mọi quyết định đều phụ thuộc vào tương lai của Antoine Griezmann. Nếu ngôi sao người Pháp chia tay đội bóng, Atletico buộc phải tìm kiếm một phương án thay thế đẳng cấp ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, Greenwood được xem là lựa chọn hàng đầu, dù mức phí chuyển nhượng khổng lồ vẫn là bài toán không hề dễ giải với đội bóng Tây Ban Nha.

Đội hình hồi sinh sự nghiệp sau khi rời Man Utd De Gea, Greenwood hay Scott McTominay đều có phong độ cao sau khi rời "Nhà hát của những giấc mơ".