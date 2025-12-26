Mourinho khiến các học trò sững sờ

Jose Mourinho tạo nên khoảnh khắc lặng người trong phòng thay đồ Tottenham vào dịp Giáng sinh năm 2019, khi ông bất ngờ chia sẻ nỗi đau riêng tư ngay trước trận đấu.

Mourinho từng đau khổ khi mất chú chó cưng.

Hình ảnh ấy vừa được hé lộ trong đoạn phim tài liệu All or Nothing: Tottenham Hotspur, phơi bày một góc khuất rất khác của "Người đặc biệt". Ở đó, hình ảnh Mourinho hiện lên trần trụi, xúc động và đầy nhân bản.

Trong buổi nói chuyện với toàn đội, Mourinho thẳng thắn thừa nhận mình đang ở trong trạng thái tinh thần tồi tệ sau khi mất đi chú chó cưng gắn bó suốt 13 năm. "Có thể vài người nghĩ tôi thật ngớ ngẩn, nhưng tôi thực sự suy sụp. Chú chó của tôi vừa qua đời và điều đó khiến tôi đau đớn", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nghẹn ngào. Ông nhấn mạnh việc chia sẻ nhằm tránh để các cầu thủ hiểu lầm ông đang cáu kỉnh hay thiếu niềm tin vào đội bóng.

Mourinho tiết lộ chú chó mang tên Leya, giống Yorkshire Terrier, đã theo ông trong phần lớn sự nghiệp huấn luyện, cùng ông đi qua nhiều quốc gia và những cột mốc quan trọng. Đau lòng hơn cả, Leya trút hơi thở cuối cùng đúng vào đêm 24/12/2019, biến mùa Giáng sinh năm ấy thành ký ức khó quên với gia đình Mourinho.

Leya cũng từng là tâm điểm của một sự cố hy hữu năm 2007, khi Mourinho - lúc đó còn dẫn dắt Chelsea, vướng vào rắc rối với cảnh sát Anh vì vấn đề giấy tờ tiêm phòng cho thú cưng. Vụ việc sau đó được xác định chỉ là hiểu nhầm và nhanh chóng khép lại.

Gác lại nỗi đau cá nhân, Mourinho vẫn cùng Tottenham bước vào trận đấu với Brighton trong ngày Boxing Day. Chiến thắng 2-1, với các bàn thắng của Harry Kane và Dele Alli, là niềm an ủi tinh thần nhỏ bé cho vị HLV đang trải qua khoản khắc khó khăn.