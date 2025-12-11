Thầy trò Mourinho hồi sinh

Rạng sáng 11/12, Benfica đánh bại Napoli 2-0, qua đó thắp lại hy vọng giành vé vào play-off Champions League.

Sau chuỗi 4 trận thua, Benfica đã hồi sinh bằng 2 chiến thắng liên tiếp, lần lượt trước Ajax và Napoli. Thầy trò HLV Jose Mourinho thu hẹp khoảng cách với nhóm dự play-off xuống còn 1 điểm. Tuy nhiên, 2 đối thủ cuối của Benfica tại Champions League đều là những tên tuổi lớn, đó là Juventus và Real Madrid.

Trong khi đó, Antonio Conte tiếp tục chứng tỏ là huấn luyện viên "khôn nhà dại chợ". Napoli đang đua vô địch tại Serie A nhưng lại tỏ ra quá non nớt khi bước ra đấu trường châu lục. Đại diện vùng Naples mới chỉ có 7 điểm và đứng trước nguy cơ bị loại, nếu không cải thiện màn trình diễn trong 2 lượt còn lại.

Mourinho còn cơ hội đi tiếp tại Champions League.

Benfica nhập cuộc mạnh mẽ, kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 15 phút đầu, nơi Fredrik Aursnes và Franjo Ivanovic đều có những cơ hội mười mươi nhưng phung phí đáng tiếc. Thủ thành Vanja Milinkovic-Savic trở thành điểm tựa hiếm hoi của Napoli khi liên tục cứu thua trong thời điểm đội nhà bị dồn ép dữ dội.

Nỗ lực của Benfica cuối cùng cũng được đền đáp trước giờ nghỉ. Một tình huống bóng bổng được Ivanovic xử lý khéo léo, đánh đầu trả ngược để Richard Rios tung cú dứt điểm cận thành mở tỷ số. Napoli chỉ tạo ra một pha bóng đáng chú ý trong hiệp một với cú đánh đầu chệch cột của Giovanni Di Lorenzo.

Bước sang hiệp hai, dù Conte thực hiện liền hai sự thay đổi, thế trận của Napoli vẫn không khá khẩm hơn. Chỉ sau 5 phút, Benfica nhân đôi cách biệt từ pha phản công mẫu mực. Từ cú ném lên của Trubin, bóng được luân chuyển nhanh và chính xác trước khi Rios kiến tạo tinh tế để Leandro Barreiro đánh gót, nâng tỷ số lên 2-0.

Napoli cố gắng tìm bàn rút ngắn nhưng hoàn toàn bế tắc. Những nỗ lực muộn màng của nhà ĐKVĐ Serie A đều bị chặn đứng.