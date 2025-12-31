MU đi lùi vì một quyết định sai

Trận hòa Wolves không chỉ khiến Manchester United lỡ cơ hội bứt phá. Nó còn đặt Ruben Amorim trước câu hỏi then chốt: vì sao ông lại tự từ bỏ phương án vừa giúp đội bóng giành chiến thắng?

Gary Neville liên tục chỉ trích Ruben Amorim gần đây.

“Họ đã đi lùi”, Neville nhận xét trên sóng bình luận ngay sau bàn gỡ hòa. “Tôi không hiểu vì sao họ lại thay đổi. Wolves có lẽ là đội chơi tốt hơn”.

Nhận định của Gary Neville không phải lời chỉ trích cảm tính. Nó phản ánh đúng cảm giác chung tại Old Trafford.

Manchester United bước vào trận gặp Wolverhampton Wanderers với lợi thế rõ ràng: sân nhà, đối thủ chưa thắng trận nào và cú hích từ chiến thắng trước Newcastle. Nhưng tất cả tan biến chỉ vì một lựa chọn chiến thuật.

Việc Ruben Amorim quay lại sơ đồ ba trung vệ khiến MU mất đi sự cân bằng. Họ chơi chậm, thiếu áp lực và dễ bị kéo giãn ở trung tuyến.

Wolves, đội bóng đang chìm sâu trong khủng hoảng, lại là bên chơi chủ động hơn. Không ngạc nhiên khi Neville thẳng thắn nói MU “đi lùi”.

Tiếng la ó từ khán đài Old Trafford không xuất hiện ngẫu nhiên. Nó đến từ cảm giác bức bối quen thuộc: MU vừa tìm được một cấu trúc hợp lý, thì lại tự tay phá bỏ. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ ngày càng mỏng, nhất là khi đội bóng đánh rơi điểm trước đối thủ yếu nhất giải.

Amorim được cho là quá cứng nhắc.

Neville không chỉ nhắm vào sơ đồ. Ông đặt câu hỏi về tư duy của Amorim.

Sau chiến thắng với hàng thủ bốn người, việc quay lại 3-4-3 khiến mọi thứ trở nên nặng nề. MU pressing thiếu đồng bộ, các tuyến tách rời, còn nhịp độ trận đấu nằm trong tay Wolves.

Những quyết định thay người càng làm bức tranh thêm u ám. Joshua Zirkzee ghi bàn nhưng bị rút ra ngay đầu hiệp hai. Neville gọi đó là “khó hiểu”, thậm chí “khiến MU tệ hơn”. Trong bối cảnh ghế dự bị đầy cầu thủ trẻ, việc loại bỏ một tiền đạo đã ghi bàn và có thể mang lại sự hiện diện thể chất là lựa chọn mạo hiểm.

Điều đáng lo nhất không phải một trận hòa. Vấn đề nằm ở thông điệp Amorim gửi đi. Khi ông nói mình không thay đổi vì áp lực truyền thông, Neville phản bác: chính phát biểu ấy cho thấy Amorim đang bị áp lực chi phối. Một HLV lớn cần đủ tự tin để thừa nhận sai lầm và điều chỉnh kịp thời.

Trận hòa Wolves vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một điểm số bị đánh rơi. Nó cho thấy MU vẫn đang loay hoay giữa triết lý và thực tế. Amorim có ý tưởng, nhưng Premier League không chờ đợi sự thử nghiệm kéo dài. Khi kết quả và màn trình diễn cùng đi xuống, niềm tin sẽ sớm cạn.

MU không thiếu tài năng, cũng không thiếu cơ hội. Điều họ thiếu lúc này là sự nhất quán. Và nếu Amorim không sớm tìm được điểm cân bằng giữa niềm tin chiến thuật và hiệu quả, những lời chỉ trích như của Gary Neville sẽ còn vang lên nhiều hơn tại Old Trafford.