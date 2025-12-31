Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chiến thuật sai lầm của MU trước Wolves

  • Thứ tư, 31/12/2025 06:38 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Nhiều cổ động viên cho rằng HLV Ruben Amorim phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho trận hòa 1-1 trước Wolves ở vòng 19 Premier League, diễn ra rạng sáng 31/12.

Chiến thuật của HLV Amorim bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Sportbible nhận định trận đấu tại Old Trafford có chất lượng chuyên môn không cao. MU kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự chơi lùi sâu của Wolves.

Sau trận, làn sóng chỉ trích HLV Ruben Amorim bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Dù phải đối mặt với hàng loạt ca chấn thương và sự thiếu vắng lực lượng do nhiều cầu thủ tham dự AFCON 2025, người hâm mộ vẫn cho rằng HLV Amorim đã mắc sai lầm trong việc lựa chọn chiến thuật.

Điều khiến các CĐV MU không hài lòng nhất là việc Amorim tiếp tục sử dụng sơ đồ ba trung vệ. Trước trận đấu, nhiều người kỳ vọng ông sẽ duy trì hệ thống 4-2-3-1 từng giúp MU chơi khởi sắc trước Newcastle. Việc quay trở lại sơ đồ 3-4-3 trước đối thủ bị đánh giá là yếu nhất giải đấu khiến Amorim hứng chịu hàng loạt chỉ trích gay gắt.

mu anh 1

MU gây thất vọng lớn. Ảnh: Reuters.

Một tài khoản bức xúc trên mạng xã hội X viết: “Đối thủ là đội chót bảng mà chúng ta vẫn chơi ba trung vệ là sao?”. Một CĐV khác lên tiếng: “MU quá thụ động và nhút nhát, đây là trận đấu mà đội bóng cần phải hướng tới chiến thắng”. Trong khi đó, một ý kiến khác nhận định: “Các cầu thủ tấn công của MU đang có vấn đề thực sự”.

Nhiều người hâm mộ cho rằng chính sự bảo thủ trong cách tiếp cận chiến thuật của HLV Amorim đã khiến MU đánh rơi chiến thắng, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về khả năng điều chỉnh và thích nghi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong những trận đấu then chốt.

Trận hòa trước Wolves khiến MU giậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 30 điểm, kém top 4 đúng 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

mu mu amorim premier league

    Đọc tiếp

    Canh tuong kho tin o cup chau Phi hinh anh

    Cảnh tượng khó tin ở cúp châu Phi

    8 giờ trước 06:00 31/12/2025

    0

    Tuyển Uganda trải qua một trong những trận đấu hỗn loạn và đáng quên nhất trong lịch sử tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON).

    Ben do bat ngo danh cho Ramos hinh anh

    Bến đỗ bất ngờ dành cho Ramos

    8 giờ trước 06:00 31/12/2025

    0

    Ở tuổi 39, sau khi khép lại quãng thời gian thi đấu tại Monterrey, trung vệ huyền thoại người Tây Ban Nha đang đang cân nhắc kỹ lưỡng điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

    Sesko lac loi hinh anh

    Sesko lạc lối

    8 giờ trước 05:59 31/12/2025

    0

    Fan MU thất vọng với màn trình diễn của Benjamin Sesko sau trận hòa 1-1 của trước Wolves tại vòng 19 Premier League rạng sáng 31/12.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý