Chiến thuật sai lầm của MU trước Wolves

Nhiều cổ động viên cho rằng HLV Ruben Amorim phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho trận hòa 1-1 trước Wolves ở vòng 19 Premier League, diễn ra rạng sáng 31/12.

Chiến thuật của HLV Amorim bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Sportbible nhận định trận đấu tại Old Trafford có chất lượng chuyên môn không cao. MU kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự chơi lùi sâu của Wolves.

Sau trận, làn sóng chỉ trích HLV Ruben Amorim bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Dù phải đối mặt với hàng loạt ca chấn thương và sự thiếu vắng lực lượng do nhiều cầu thủ tham dự AFCON 2025, người hâm mộ vẫn cho rằng HLV Amorim đã mắc sai lầm trong việc lựa chọn chiến thuật.

Điều khiến các CĐV MU không hài lòng nhất là việc Amorim tiếp tục sử dụng sơ đồ ba trung vệ. Trước trận đấu, nhiều người kỳ vọng ông sẽ duy trì hệ thống 4-2-3-1 từng giúp MU chơi khởi sắc trước Newcastle. Việc quay trở lại sơ đồ 3-4-3 trước đối thủ bị đánh giá là yếu nhất giải đấu khiến Amorim hứng chịu hàng loạt chỉ trích gay gắt.

MU gây thất vọng lớn. Ảnh: Reuters.

Một tài khoản bức xúc trên mạng xã hội X viết: “Đối thủ là đội chót bảng mà chúng ta vẫn chơi ba trung vệ là sao?”. Một CĐV khác lên tiếng: “MU quá thụ động và nhút nhát, đây là trận đấu mà đội bóng cần phải hướng tới chiến thắng”. Trong khi đó, một ý kiến khác nhận định: “Các cầu thủ tấn công của MU đang có vấn đề thực sự”.

Nhiều người hâm mộ cho rằng chính sự bảo thủ trong cách tiếp cận chiến thuật của HLV Amorim đã khiến MU đánh rơi chiến thắng, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về khả năng điều chỉnh và thích nghi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha trong những trận đấu then chốt.

Trận hòa trước Wolves khiến MU giậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 30 điểm, kém top 4 đúng 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.