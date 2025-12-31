Sesko lạc lối

Fan MU thất vọng với màn trình diễn của Benjamin Sesko sau trận hòa 1-1 của trước Wolves tại vòng 19 Premier League rạng sáng 31/12.

Sesko gây thất vọng trước Wolves.

Kết quả hòa ngay trên Old Trafford được xem là cú sốc lớn, nhất là trong bối cảnh Wolves đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Màn trình diễn thiếu sắc bén của hàng công MU nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội, với cái tên bị nhắc đến nhiều nhất là Sesko, bản hợp đồng đắt giá trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tiền đạo người Slovenia được xếp đá chính và kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công “Quỷ đỏ”, nhưng anh lại gây thất vọng khi bỏ lỡ một cơ hội mười mươi trong hiệp hai. Từ quả tạt thuận lợi của Casemiro, Sesko đánh đầu thiếu chính xác, đưa bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Jose Sa. Pha bóng này càng làm gia tăng sự bức xúc từ phía người hâm mộ.

Trên mạng xã hội X, nhiều cổ động viên MU đã so sánh Sesko với Rasmus Hojlund, tiền đạo người Đan Mạch đang tỏa sáng trong màu áo Napoli theo dạng cho mượn. Không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu Sesko có thực sự là sự nâng cấp so với Hojlund hay không. Thậm chí, một số bình luận còn cho rằng Sesko thể hiện kém hơn người đồng nghiệp, bất chấp mức phí chuyển nhượng lên tới 73,7 triệu bảng.

Sesko tịt ngòi ở Premier League. Ảnh: Reuters.

Những con số thống kê cũng phần nào phản ánh sự thất vọng đó. Kể từ khi chuyển đến Old Trafford từ RB Leipzig, Sesko mới chỉ ghi được hai bàn thắng. Trước đó, anh có 13 pha lập công sau 33 trận tại Bundesliga mùa trước, con số không quá ấn tượng nếu đặt cạnh mức giá khổng lồ mà MU đã bỏ ra.

Hiện tại, Sesko vẫn chưa chiếm được suất đá chính thường xuyên và phần lớn thời gian phải vào sân từ băng ghế dự bị. Trong bối cảnh áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng, Sesko rõ ràng cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích trong thời gian tới.

