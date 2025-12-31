Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Maresca bỏ họp báo

  • Thứ tư, 31/12/2025 05:41 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Rạng sáng 31/12, HLV Enzo Maresca không tham dự buổi họp báo sau khi Chelsea bị Bournemouth cầm hòa 2-2 trên sân nhà.

Trận hòa 2-2 trước Bournemouth là kết quả đáng tiếc với Chelsea.

Tại vòng 19 Premier League, Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi không thể thắng đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Dù trận đấu kết thúc với kết quả chia điểm, sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ sau đó lại đổ dồn về tình hình của huấn luyện viên trưởng Maresca.

Trợ lý huấn luyện viên Willy Caballero, người thay thế Maresca trong buổi họp báo, giải thích về tình trạng của ông thầy đồng hương: “Ông ấy (Maresca) không cảm thấy khỏe trong hai ngày qua. Hai ngày trước, ông ấy bị sốt”.

Vị trợ lý người Argentina chia sẻ ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Maresca trở về phòng thay đồ và yêu cầu Caballero trả lời họp báo thay. Tuy nhiên, động thái này của HLV trưởng Chelsea làm dấy lên nhiều nghi ngờ, đặc biệt trong bối cảnh "The Blues" đang sa sút nghiêm trọng.

Chelsea mới chỉ có một chiến thắng sau 7 vòng và đánh mất tới 13 điểm từ những thế dẫn trước. Hiện tại, "The Blues" kém vị trí thứ 4 của Liverpool 2 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Áp lực cho HLV Maresca lúc này rất lớn. Thậm chí có tin đồn Chelsea sẵn sàng sa thải Maresca nếu đội còn chơi tệ thời gian tới.

Tường Linh

Enzo Maresca Chelsea

