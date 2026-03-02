Delap gây phẫn nộ khi không chuyền cho Garnacho

Tiền đạo Liam Delap bị chỉ trích dữ dội vì khoảnh khắc xử lý cá nhân trong thất bại 1-2 của Chelsea trước Arsenal ở vòng 28 Premier League rạng sáng 2/3.

Highlights Arsenal 2-1 Chelsea Rạng sáng ngày 2/3, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 28 Premier League trong trận đấu mà toàn bộ bàn thắng đều đến từ phạt góc.

Phút 90+1, khi Chelsea đang bị Arsenal dẫn 2-1, đội khách có cơ hội phản công đầy hứa hẹn. Delap dẫn bóng từ cánh phải bó vào trung lộ, kéo theo sự truy cản của hậu vệ Arsenal. Bên cánh trái, Alejandro Garnacho băng lên hoàn toàn trống trải, không bị ai kèm và ở vị trí thuận lợi để đối mặt với khung thành.

Tuy nhiên, thay vì lựa chọn chuyền bóng để mở ra cơ hội ghi bàn rõ ràng, Delap quyết định xử lý cá nhân. Anh chần chừ thêm một nhịp, tạo điều kiện để hàng thủ Arsenal kịp thời lùi về bọc lót, khiến cơ hội trôi qua trong sự tiếc nuối. Ngoài đường biên, ban huấn luyện Chelsea tỏ rõ sự thất vọng, còn Garnacho cũng lộ vẻ ngán ngẩm khi không nhận được đường chuyền.

Delap từ chối chuyền cho Garnacho.

Máy quay truyền hình sau đó bắt cận cảnh Delap với vẻ mặt trầm ngâm, đưa tay lên che miệng như tự trách. Dẫu vậy, sự tiếc nuối ấy không thể xoa dịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Chelsea lên tiếng chê trách tiền đạo trẻ này vì sự ích kỷ và thiếu nhạy bén trong khoảnh khắc quyết định. “Chỉ cần một đường chuyền ngang là tỷ số đã là 2-2”, một tài khoản bình luận. “Ở đẳng cấp này, bạn phải biết khi nào nên chuyền bóng”, người khác viết.

Cả Delap lẫn Garnacho đến thời điểm hiện tại đều chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi gia nhập Chelsea. Hai cầu thủ trẻ này đang đối diện nguy cơ bị thanh lý ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tới, bất chấp việc vẫn còn hợp đồng dài hạn với CLB.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD