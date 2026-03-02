Dean Henderson nói gì với Bruno sau trận?

Thủ thành của Crystal Palace có màn trao đổi thú vị với Bruno Fernandes sau trận đấu ở vòng 28 Premier League tối 1/3.

Màn trao đổi say sưa giữa Henderson và Fernandes sau trận.

Phút 57 trên sân Old Trafford chứng kiến khoảnh khắc then chốt ở đầu hiệp hai khi MU được hưởng phạt đền. Bruno Fernandes bước lên đối mặt Dean Henderson, người từng khoác áo MU và hiểu rõ thói quen của đội trưởng "Quỷ đỏ".

Bất chấp áp lực lớn và căng thẳng, Bruno không chùn bước. Anh dứt điểm lạnh lùng, đánh bại Henderson để gỡ hòa 1-1. Sau trận, Bruno tiết lộ cuộc trao đổi thú vị với thủ thành bên phía Palace.

"Tôi từng làm việc với cậu ấy. Sau trận, cậu ấy nói rằng định đổ người về cùng một hướng như tuần trước. May cho tôi là lần này cậu ấy lại chọn hướng ngược lại", tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ.

HLV Michael Carrick thì nhấn mạnh giá trị của tình huống này trong cuộc họp báo sau trận: "Bruno nhận trách nhiệm. Dean Henderson cản phá nhiều quả phạt đền, nên đó là một cuộc đối đầu hay. Bruno luôn là người bước lên thực hiện. Cậu ấy không bao giờ né tránh".

MU chơi chủ động hơn, gia tăng sức ép và tìm thấy bàn ấn định chiến thắng không lâu sau đó cũng từ một pha kiến tạo của Bruno. Trong những thời điểm then chốt, bản lĩnh của người đội trưởng tiếp tục là điểm tựa.

Về phần Henderson, anh nhận được nhiều lời tán dương của các cổ động viên MU sau trận. Trong thế trận thiếu người, lại chơi trên sân khách, Henderson có ít nhất 4 pha cứu nguy nhưng cũng không đủ giúp Palace có một kết quả tốt trước MU.

Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

