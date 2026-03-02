Yếu tố giúp MU ngược dòng trước Palace

Đêm 1/3, bước ngoặt đến từ phòng thay đồ khi HLV Michael Carrick truyền đi thông điệp then chốt trong giờ nghỉ giúp MU lội ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1.

Carrick chỉ điều chỉnh nhỏ về cấu trúc đội hình sau giờ nghỉ.

Lần đầu tiên Carrick phải chứng kiến MU bị dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ. Bàn mở tỷ số sớm của Maxence Lacroix ngay phút thứ 4 khiến MU rơi vào thế bám đuổi ngay tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Anh thậm chí chạy nhanh xuống đường hầm sau tiếng còi kết thúc hiệp một.

"Đây là lần đầu chúng tôi rơi vào hoàn cảnh này khi kết thúc hiệp một", Carrick chia sẻ. "Chúng tôi nhập cuộc hơi chệch choạc, còn đối thủ chơi rất tốt. Nhưng khoảng sau phút 20, thế trận dần nghiêng về phía chúng tôi và cuối hiệp một phần nào thể hiện đúng ý đồ".

Thông điệp của Carrick trong phòng thay đồ không quá phức tạp. Ông yêu cầu các học trò giữ vững quyết tâm, niềm tin và phản ứng mạnh mẽ hơn.

"Bóng đá luôn khắc nghiệt, Premier League càng khắc nghiệt hơn. Không phải lúc nào bạn cũng được chơi theo cách mình muốn. Quan trọng là cách phản ứng", ông nhấn mạnh.

Thay vì thay đổi nhân sự, Carrick chỉ điều chỉnh nhỏ về cấu trúc đội hình và yêu cầu các cầu thủ tấn công trực diện hơn vào hàng thủ Palace, tăng cường những pha chạy chỗ phía sau lưng hậu vệ. Sự thay đổi đó nhanh chóng phát huy tác dụng. MU ghi liền 2 bàn trong vòng 8 phút, trong đó có quả phạt đền sau tình huống Lacroix phạm lỗi với Matheus Cunha và bị truất quyền thi đấu.

"Tôi nói với các cầu thủ rằng đây là khoảnh khắc tôi chờ đợi, khi đội bóng bị đặt vào thử thách thực sự. Phản ứng của họ thật tuyệt vời", Carrick cho biết thêm.

Thay đổi nhỏ và thông điệp của Carrick giúp MU thắng ngược.

Trước đó, MU từng bị dẫn trước khi làm khách trước Arsenal và West Ham nhưng đều kịp sửa sai ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, lần này là phép thử rõ ràng hơn về bản lĩnh. Và cách họ đáp trả cho thấy tinh thần cùng niềm tin đang dần trở lại dưới thời Carrick.

Trước khi Carrick nắm quyền, MU kém Aston Villa đến 11 điểm. Giờ đây, "Quỷ đỏ" vươn lên thứ 3 tại Premier League, san bằng điểm số với đội bóng của Unai Emery, thậm chí còn xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (12 so với 8).

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD