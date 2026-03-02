Căn bệnh tự hủy đẩy Chelsea xuống bùn

Thẻ đỏ thứ chín mùa này của Chelsea không chỉ khiến họ thua Arsenal, mà còn phơi bày một vấn đề mang tính hệ thống đang đe dọa cả mùa giải.

Chelsea rời Emirates trong cảm giác quen thuộc: tiếc nuối, bức xúc và tự trách.

Vấn đề của Chelsea

Pedro Neto không phải người đầu tiên khiến đội bóng áo xanh rơi vào thế 10 chống 11 mùa này. Nhưng tình huống của anh trước Arsenal giống như giọt nước tràn ly.

Đã nhận thẻ vàng vì phản ứng sau bàn thua từ phạt góc, Neto tiếp tục lao vào phạm lỗi với Gabriel Martinelli ở sát đường biên. Một pha vào bóng không cần thiết, diễn ra trong bối cảnh Chelsea đang nhen nhóm cơ hội phản công.

Trọng tài không do dự. Thẻ vàng thứ hai được rút ra. Và Chelsea lại tự bắn vào chân mình.

Khi Neto lặng lẽ đi vòng quanh sân để vào đường hầm, anh phải đi ngang qua khu khán đài đội khách. Những tiếng la ó, chửi rủa trút xuống không thương tiếc. Sự giận dữ ấy không chỉ nhắm vào một cá nhân. Nó là tiếng nói của sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều tháng.

Chín thẻ đỏ ở mọi đấu trường, bảy trong số đó tại Premier League. Đáng nói, cả chín tấm thẻ đến từ chín cầu thủ khác nhau. Điều đó cho thấy đây không phải vấn đề của một vài “cái đầu nóng”, mà là biểu hiện của một tập thể thiếu kiểm soát cảm xúc.

Neto đã 25 tuổi, không còn là một tài năng trẻ non nớt. Wesley Fofana cũng vậy, khi anh nhận thẻ vàng thứ hai ở trận trước đó khiến Chelsea đánh rơi điểm số. Những cái tên như Enzo Fernandez hay Moises Caicedo liên tục nằm trong danh sách bị cảnh cáo. Fernandez đã có bảy thẻ vàng, Caicedo tám. Nếu chạm mốc 10, họ sẽ bị treo giò hai trận, một kịch bản có thể xảy ra ngay giữa cuộc đua Champions League.

Pedro Neto bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Arsenal.

Kỷ luật yếu kém không chỉ khiến Chelsea thiếu người trên sân. Nó còn bào mòn nhịp điệu chiến thuật và sự ổn định tâm lý. Khi một đội bóng liên tục phải đá thiếu người, mọi kế hoạch đều bị xáo trộn.

Thống kê cho thấy Chelsea là đội có quãng đường di chuyển thấp nhất Premier League mùa này. HLV Liam Rosenior lý giải rằng họ kiểm soát bóng nhiều nên không cần chạy quá nhiều, đồng thời nhắc tới yếu tố mệt mỏi sau Club World Cup 2025.

Nhưng có một sự thật khác: bạn không thể duy trì cường độ khi thường xuyên phải gồng mình chơi với 10 người.

Chelsea còn thiếu nhiều thứ

Trước Arsenal, vấn đề còn lộ rõ ở các tình huống cố định. Chelsea thủng lưới hai bàn từ phạt góc, nâng tổng số bàn thua từ bóng chết lên chín mùa này. Chỉ West Ham tệ hơn. Phòng ngự khu vực thiếu tập trung, tranh chấp không quyết liệt đúng thời điểm và phản ứng chậm chạp trước bóng hai, đó là những lỗi mang tính hệ thống, không phải tai nạn.

HLV Rosenior không né tránh thực tế. Ông thừa nhận thành tích kỷ luật của CLB đang trở nên tệ hại và cần tìm ra nguyên nhân sâu xa. Đây là điểm khác biệt so với giai đoạn trước, khi vấn đề từng bị xem nhẹ. Thừa nhận là bước đầu tiên, nhưng giải quyết nó mới là thách thức thực sự.

Chelsea không thiếu chất lượng. Họ có những cá nhân đủ sức tạo khác biệt, có thời điểm kiểm soát trận đấu tốt và tổ chức tấn công mạch lạc. Nhưng bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhiều hơn kỹ thuật. Nó đòi hỏi sự tỉnh táo.

Chelsea thua Arsenal 1-2 tối 1/3.

Ở Emirates, Chelsea vẫn có những pha lên bóng đáng chú ý. Họ từng gỡ hòa sau một tình huống phạt góc. Thế nhưng, khi bạn tự đặt mình vào thế bất lợi bằng những quyết định bồng bột, mọi nỗ lực đều trở nên mong manh.

Một đội bóng muốn dự Champions League không thể sống chung với thói quen tự hủy. Kỷ luật không chỉ là câu chuyện của phòng thay đồ, mà là nền tảng của bản lĩnh. Arsenal từng trả giá cho sự thiếu lạnh lùng trong quá khứ. Chelsea hiện tại đang bước vào lằn ranh tương tự.

Mùa giải chưa khép lại. Cánh cửa top 4 vẫn mở. Nhưng nếu những tấm thẻ đỏ tiếp tục xuất hiện như một điệp khúc, sẽ không có chiến thuật nào đủ tốt để cứu vãn.

Chelsea có thể thua đối thủ mạnh. Điều đó là bình thường. Nhưng khi họ thua vì chính mình, đó mới là điều khiến người hâm mộ không thể chấp nhận.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD